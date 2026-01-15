Junior 0-0 Santa Fe EN VIVO Y GRATIS por la Superliga de Colombia 2026 Vía WinSports, Win Play y Fútbol Libre: minuto a minuto

Junior y Santa Fe se enfrentan en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la ida de la Superliga de Colombia 2026. A continuación, sigue todas las incidencias del partido.

Alfredo Arias y Pablo Repetto dispondrán de los siguientes jugadores para el duelo de esta noche entre Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026.

Junior y Santa Fe están rumbo al Estadio Metropolitano de Barranquilla a pocos minutos de que empiece a rodar el balón en el marco de la final de ida de la Superliga de Colombia 2026.

Junior y Santa Fe ya están en el gramado de juego del Estadio Metropolitano de Barranquilla a instantes de que empiece el partido.

Paiva llegó con velocidad al área de Santa Fe y estuvo a punto de generar peligro sobre el arco defendido por Mosquera.

El atacante de Junior probó desde larga distancia, pero no fue preciso y el balón se fue muy por encima del arco de Santa Fe.

Ni Junior ni Santa Fe han generado chances de peligro en área rival ya que por ahora el trámite se muestra bastante luchado sobre el mediocampo.

El atacante de Junior disparó desde fuera del área y el balón pegó en la defensa de Santa Fe para luego perderse en el tiro de esquina.

El atacante de Santa Fe ganó en área de Junior y pudo rematar, aunque no fue preciso y el balón se fue del campo.

Tras un tiro libre cobrado por Rivas, los 'Tiburones' intentaron llegar con claridad al área de Santa Fe y finalmente fue Castrillón quien cabeceó muy débil.

Junior y Santa Fe se enfrentan el día de hoy por el partido de ida de la Superliga de Colombia 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y será la primera gran prueba de fuego para cada uno de los equipos en este inicio de la temporada, con lo cual se espera un trámite plagado de emociones. A continuación, conoce todos los detalles del duelo.

En la previa de este enorme encuentro, es importante recalcar que tanto Junior como Santa Fe llegan renovados en sus respectivas plantillas. Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel llegaron a los ‘Tiburones’; mientras que los ‘Leones’ ahora son liderados técnicamente por Pablo Repetto.

¿A qué hora juegan Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026?

18:30 | México, El Salvador y Nicaragua

19:30 | Perú, Colombia y Ecuador

20:30 | Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026?