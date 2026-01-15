Es tendencia:
Superliga de Colombia 2026

Junior 0-0 Santa Fe EN VIVO Y GRATIS por la Superliga de Colombia 2026 Vía WinSports, Win Play y Fútbol Libre: minuto a minuto

Junior y Santa Fe juegan el día de hoy por la ida de la Superliga de Colombia 2026. Sigue el minuto a minuto del partido.

23' ¡Jugada preparada de Junior!

Tras un tiro libre cobrado por Rivas, los 'Tiburones' intentaron llegar con claridad al área de Santa Fe y finalmente fue Castrillón quien cabeceó muy débil.

17' ¡Cabezazo de Rodallega!

El atacante de Santa Fe ganó en área de Junior y pudo rematar, aunque no fue preciso y el balón se fue del campo.

14' ¡Remate de Castrillón!

El atacante de Junior disparó desde fuera del área y el balón pegó en la defensa de Santa Fe para luego perderse en el tiro de esquina.

11' ¡Partido muy disputado!

Ni Junior ni Santa Fe han generado chances de peligro en área rival ya que por ahora el trámite se muestra bastante luchado sobre el mediocampo.

7' ¡Disparo de Chará!

El atacante de Junior probó desde larga distancia, pero no fue preciso y el balón se fue muy por encima del arco de Santa Fe.

2' ¡Aproximación de Junior!

Paiva llegó con velocidad al área de Santa Fe y estuvo a punto de generar peligro sobre el arco defendido por Mosquera.

1' ¡Empezó el partido!

Junior y Santa Fe disputan el primer tiempo de la gran final de ida de la Superliga de Colombia 2026

¡Los equipos salen a la cancha!

Junior y Santa Fe ya están en el gramado de juego del Estadio Metropolitano de Barranquilla a instantes de que empiece el partido.

¡Así fue la llegada de Santa Fe!

Los 'Leones' dijeron presente en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a instantes para que inicie el duelo.

¡Alineación titular de Santa Fe!

Pablo Repetto escogió el siguiente equipo titular para visitar a Junior.

¡Alineación titular de Junior!

Alfredo Arias preparó el siguiente equipo titular para recibir a Santa Fe.

Image

¡Equipos en camino!

Junior y Santa Fe están rumbo al Estadio Metropolitano de Barranquilla a pocos minutos de que empiece a rodar el balón en el marco de la final de ida de la Superliga de Colombia 2026.

¡Vestuario listo de Junior!

Los 'Tiburones' jugarán con su clásica camiseta esta noche en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

¡Vestuario listo de Santa Fe!

Los 'Leones' presentan su indumentaria para la gran final de ida frente a Junior.

¡Los convocados!

Alfredo Arias y Pablo Repetto dispondrán de los siguientes jugadores para el duelo de esta noche entre Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026.

¡Bienvenidos a la cobertura del Junior vs. Santa Fe!

Junior y Santa Fe se enfrentan en el Estadio Metropolitano de Barranquilla por la ida de la Superliga de Colombia 2026. A continuación, sigue todas las incidencias del partido.

Por Renato Pérez

Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026.
Junior y Santa Fe se enfrentan el día de hoy por el partido de ida de la Superliga de Colombia 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y será la primera gran prueba de fuego para cada uno de los equipos en este inicio de la temporada, con lo cual se espera un trámite plagado de emociones. A continuación, conoce todos los detalles del duelo.

En la previa de este enorme encuentro, es importante recalcar que tanto Junior como Santa Fe llegan renovados en sus respectivas plantillas. Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel llegaron a los ‘Tiburones’; mientras que los ‘Leones’ ahora son liderados técnicamente por Pablo Repetto.

¿A qué hora juegan Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026?

  • 18:30 | México, El Salvador y Nicaragua
  • 19:30 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 20:30 | Bolivia y Venezuela
  • 21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

¿Dónde ver Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026?

  • Win Sports
  • Win Play
renato pérez
Renato Pérez
