Junior 0-0 Santa Fe EN VIVO Y GRATIS por la Superliga de Colombia 2026 Vía WinSports, Win Play y Fútbol Libre: minuto a minuto

Junior y Santa Fe se enfrentan el día de hoy por el partido de ida de la Superliga de Colombia 2026. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y será la primera gran prueba de fuego para cada uno de los equipos en este inicio de la temporada, con lo cual se espera un trámite plagado de emociones. A continuación, conoce todos los detalles del duelo.
En la previa de este enorme encuentro, es importante recalcar que tanto Junior como Santa Fe llegan renovados en sus respectivas plantillas. Jannenson Sarmiento, Juan David Ríos, Jean Pestaña, Kevin Pérez y Luis Fernando Muriel llegaron a los ‘Tiburones’; mientras que los ‘Leones’ ahora son liderados técnicamente por Pablo Repetto.
¿A qué hora juegan Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026?
- 18:30 | México, El Salvador y Nicaragua
- 19:30 | Perú, Colombia y Ecuador
- 20:30 | Bolivia y Venezuela
- 21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
¿Dónde ver Junior vs. Santa Fe por la Superliga de Colombia 2026?
- Win Sports
- Win Play