Qué pasa si FC Barcelona gana, empata o pierde ante Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26

FC Barcelona visita a Newcastle en St. James’ Park este martes 10 de marzo por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. El conjunto catalán tiene su primer examen en la etapa de Playoffs y enfrenta a un equipo al que ya enfrentó en esta edición de la competencia europea.

Publicidad

Publicidad

Al ser el primer partido, la serie no se definirá en Inglaterra, pero FC Barcelona quiere dar un buen paso rumbo a los cuartos de final. Newcastle, por su parte, buscará hacerse fuerte en casa, aunque su último antecedente ante dicho rival no es favorable.

Tweet placeholder

En la primera fecha de esta Champions, el equipo de Hansi Flick ganó por 2-1 con doblete de Marcus Rashford (descontó Anthony Gordon). Por lo tanto, los ‘Blaugranas’ ya saben lo que es triunfar en St. James’ Park. ¿Podrán repetirlo en la ida de octavos de final?

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si FC Barcelona le gana a Newcastle?

Si FC Barcelona gana el partido de ida ante Newcastle, quedará con ventaja en la serie de octavos de final. Además, daría un paso muy grande para asegurar la clasificación a los cuartos de Champions League. Por supuesto, no se define la serie por completo, pero ganar de visitante, le daría la ventaja de definir de local y clasificar hasta con un empate en tal caso.

ver también Antes del duelo de Copa del Rey, dirigente de Atlético de Madrid reveló si Barcelona preguntó por Julián Álvarez

¿Qué pasa si FC Barcelona empata ante Newcastle?

Si FC Barcelona empata ante Newcastle también sería un buen resultado. Esto haría que, para el partido de vuelta en el Spotify Camp Nou, se pueda clasificar con una victoria sin tener que especular con la cantidad de goles que deba meter.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si FC Barcelona pierde ante Newcastle?

Si FC Barcelona pierde ante Newcastle, jugará con desventaja el próximo partido, la vuelta en el Spotify Camp Nou. La diferencia de gol será clave, ya que perder por más de un gol, complicará las posibilidades de clasificación en el siguiente encuentro.

Las posibles alineaciones de Newcastle vs. FC Barcelona

NEWCASTLE: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Harvey Barnes y Anthony Gordon. DT: Eddie Howe.

FC BARCELONA: Joan García; Éric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha, y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora se juega Newcastle vs. FC Barcelona?

Newcastle vs. FC Barcelona se juega este martes 10 de marzo desde las 20:00 horas local (15:00 horas Perú) en St. James’ Park por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.

¿Dónde ver en vivo Newcastle vs. FC Barcelona?

El juego entre ‘Magpies’ y ‘Culés’ se transmite en vivo por ESPN 2 (Colombia) para toda Sudamérica, con excepción de Argentina, que va por FOX Sports Argentina. En tanto, también se puede ver por Disney+ Premium. Por su parte, en México, se ve por Max México y, en los Estados Unidos, va por Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW, UniMás, ViX y SiriusXM FC.

Datos claves

10 de marzo a las 20:00: FC Barcelona visita a Newcastle por Champions League.

FC Barcelona visita a Newcastle por Champions League. Victoria previa de 2-1: FC Barcelona ya derrotó a Newcastle con goles de Rashford.

FC Barcelona ya derrotó a Newcastle con goles de Rashford. Disney+ y ESPN 2: Transmiten en vivo el partido de ida para Sudamérica.

Publicidad