Qué necesitan Atlético Nacional y Junior de Barranquilla para clasificar a las finales de la Liga BetPlay 2025

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla definen al segundo finalista de la Liga BetPlay 2025. Los ‘rojiblancos’ tienen ventaja por llegar a la sexta y última fecha del grupo A de los Cuadrangulares semifinales como líder. En tanto, el ‘Verdolaga’ espera poder arrebatarle esa primera posición. En la definición ya espera Deportes Tolima.

Se disputa la última fecha de los Cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2025. En el Grupo B ya está todo definido y Tolima jugará la final. Pero, en el Grupo A, Junior de Barranquilla debe jugar ante Independiente Medellín, mientras que Atlético Nacional visita a América de Cali. Entre los barranquilleros y el ‘Verde’ saldrá el segundo finalista.

El ‘Tiburón’ llega a la última jornada de este lunes 8 de diciembre como líder con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates. En tanto, su rival en la lucha por la clasificación a las finales es el ‘Verde Paisa’, que llega con 8 unidades, producto de dos victorias, dos empates y una caída.

¿Qué necesitan Atlético Nacional y Junior de Barranquilla para llegar a las finales?

Junior de Barranquilla cuenta con una ventaja de tres puntos por sobre Atlético Nacional de cara a la última fecha. Por lo tanto, con una victoria o un empate ante el DIM, el ‘Tiburón’ será finalista de la Liga BetPlay II 2025 y enfrentará a Deportes Tolima por el título.

Gonzalo Lencina, figura de Deportes Tolima, finalista de la Liga BetPlay II 2025 (Getty Images).

También puede clasificar con una derrota, aunque ahí dependerá de lo que haga Atlético Nacional y necesitará una ayuda de América de Cali, con un empate o un triunfo de los caleños. La diferencia de goles y los goles a favor también será importante en este caso.

Por ende, con esta situación, el ‘Verde de la Montaña’ necesita sí o sí ganar ante los ‘Diablos Rojos’ y si puede hacerlo por un buen margen de goles, mejor, debido a la diferencia de gol. Sin embargo, no depende de sí mismo, ya que debe esperar por una caída de Junior ante su clásico rival.

Así está la tabla de posiciones del Grupo A de los Cuadrangulares semifinales

DATOS CLAVES

Junior y Atlético Nacional definen al segundo finalista este lunes 8 de diciembre .

y definen al segundo finalista este . Junior lidera con 11 puntos y asegura la clasificación sumando ante el DIM .

lidera con y asegura la clasificación sumando ante el . El ganador enfrentará a Deportes Tolima por el título de la Liga BetPlay.

