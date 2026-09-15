Sin Alphonso Davies, la lista de convocados de Canadá para enfrentar a Perú

El entrenador Jesse Marsch dio a conocer la lista de 26 jugadores de Canadá. Hay algunas ausencias y destacan algunos llamados. Tiene programados tres amistosos para la fecha FIFA.

La Selección de Fútbol de Canadá informó de manera oficial la lista de 26 jugadores convocados para sus partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre/octubre. Este es uno de los rivales que tendrá la Selección Peruana en su gira por territorio estadounidense. Destaca la ausencia del futbolista de Bayern Múnich, Alphonso Davies.

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Jesse Marsch, seleccionador canadiense, confirmó todos los nombres que estarán a disposición para los partidos amistosos ante Perú, Chile y Estados Unidos durante la próxima ventana internacional de FIFA. ‘The Canucks’ vienen de hacer un buen Mundial 2026 donde llegaron hasta octavos de final, donde cayeron 3-0 ante Marruecos.

Para esta fecha FIFA, tres futbolistas tienen su primer llamado al combinado nacional canadiense: Jeevan Badwal, Richard Chukwu y Jovan Ivanišević. A la ausencia de Alphonso Davies se le suma la de Maxime Crépeau, quien no fue llamado por asuntos personales. En tanto, Junior Hoilett fue llamado para tener su despedida internacional.

Entre las figuras destacadas que Canadá podría tener ante Perú destacan los delanteros Jonathan David y Cyle Larin, los volantes Stephen Eustáquio y Tajon Buchanan y el defensor Derek Cornelius, entre otros.

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Lista de convocados de la Selección Canadá

ARQUEROS

Owen Goodman (Dundee United)

James Pantemis (Portland Timbers)

Dayne St. Clair (Inter Miami)

DEFENSORES

Derek Cornelius (Olympique de Marsella)

Richard Chukwu (Toronto FC)

Luc de Fougerolles (Real Salt Lake)

Jovan Ivanišević (FK Sarajevo)

Alfie Jones (Middlesbrough)

Richie Laryea (Toronto FC)

Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)

Niko Sigur (Toulouse FC)

VOLANTES

Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps)

Tajon Buchanan (Villarreal CF)

Mathieu Choinière (LAFC)

Stephen Eustáquio (Swansea City)

Junior Hoilett (Agente libre)

Liam Millar (Birmingham City)

Samuel Piette (CF Montréal)

Nathan Saliba (Villarreal CF)

Jacob Shaffelburg (LAFC)

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DELANTEROS

Jonathan David (Atlético de Madrid)

Promise David (Brighton & Hove Albion)

Daniel Jebbison (AFC Bournemouth)

Cyle Larin (Southampton FC)

Tani Oluwaseyi (Villarreal CF)

Jacen Russell-Rowe (Toulouse FC)

Our #CANMNT Homecoming roster, brought to you by our CanadaRED members 👊 pic.twitter.com/SgfuMfWC5Z — CANMNT (@CANMNT_Official) September 15, 2026

¿Cuándo se juega Canadá vs. Perú?

El amistoso Canadá vs. Perú se debe jugar el sábado 3 de octubre a las 13:00 horas (de Lima, Perú) en el Stade Saputo de Montréal, Québec. Este será el segundo duelo que disputen los canadienses en esta fecha FIFA, mientras que será el tercero para ‘La Bicolor’.

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Los amistosos de Canadá en la fecha FIFA de septiembre/octubre

Estos son los amistosos que tendrá Canadá en la Fecha FIFA de septiembre/octubre:

vs. Chile | Sábado 26 de septiembre | BMO Field (Toronto, Ontario)

| Sábado 26 de septiembre | BMO Field (Toronto, Ontario) vs. Perú | Sábado 3 de octubre | Stade Saputo (Montréal, Québec)

| Sábado 3 de octubre | Stade Saputo (Montréal, Québec) vs. Estados Unidos | Martes 6 de octubre | Allianz Field (Saint Paul, Minnesota)

Los amistosos de Perú en la fecha FIFA de septiembre/octubre

Estos son los amistosos que jugará la Selección Peruana en la Fecha FIFA de septiembre/octubre:

vs. Estados Unidos | Sábado 26 de septiembre | 15:30 horas | Inter&Co Stadium (Orlando, Florida)

| Sábado 26 de septiembre | 15:30 horas | Inter&Co Stadium (Orlando, Florida) vs. México | Martes 29 de septiembre | 20:00 horas | Sports Illustrated Stadium (Harrison, New Jersey)

| Martes 29 de septiembre | 20:00 horas | Sports Illustrated Stadium (Harrison, New Jersey) vs. Canadá | Sábado 3 de octubre | 13:00 horas | Stade Saputo (Montréal, Québec)

| Sábado 3 de octubre | 13:00 horas | Stade Saputo (Montréal, Québec) vs. Colombia | Martes 6 de octubre | 18:45 horas | Nu Stadium (Miami, Florida)

DATOS CLAVE

Jesse Marsch anunció la lista de Canadá con tres futbolistas debutantes.

anunció la lista de con tres futbolistas debutantes. El amistoso Canadá vs. Perú será el 3 de octubre en Montréal .

será el en . Alphonso Davies estará ausente mientras Junior Hoilett tendrá su despedida internacional.