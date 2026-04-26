Mientras en Universitario lo extrañan, Sebastián Avellino trabajará en un nuevo club

Sebastián Avellino dio un importante salto en su carrera como preparador físico y fue anunciado oficialmente en Liverpool de Uruguay, donde trabajará junto a Jorge Fossati como director técnico. El profesional uruguayo de 46 años deja su etapa en Universitario de Deportes para poder sumarse al club de su país.

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Sebastián Avellino firmó por histórico club

Sebastián Avellino fue presentado de manera oficial como preparador físico en Liverpool de Uruguay, donde trabajará de la mano de Jorge Fossati, quien asumirá como nuevo director técnico del equipo.

Su equipo de trabajo estará integrado por los uruguayos Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como asistentes, además de Santiago Escutary, quien cumplirá funciones en el área de preparación física.

“¡Bienvenido Jorge! Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool Fútbol Club. Trabajará junto a Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos”, se puede leer en la publicación del club uruguayo.

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⚫️🔵 ¡Bienvenido Jorge!



Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool Fútbol Club.



Trabajará junto a Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins como Ayudantes, y Sebastián Avellino junto a Santiago Escutary como preparadores físicos. pic.twitter.com/gTlGQrg5Ic — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) April 26, 2026

Con este paso, Avellino oficializa su llegada al elenco ‘negriazul’. Cabe resaltar que, cuenta con una amplia trayectoria en clubes y selecciones, entre ellos Universitario, Peñarol, Rocha FC, Central Español, Danubio, Al Shabab, Al Ain, Cerro Porteño, además de las selecciones de Uruguay y Perú.

Así fue el paso de Sebastián Avellino por Universitario

Sebastián Avellino arribó a Universitario de Deportes en 2023 junto a Jorge Fossati y logró el título nacional en su primera temporada. En 2025, cuando el técnico uruguayo regresó al club ‘merengue’, el preparador físico también estuvo presente como colaborador, sin vínculo contractual, y es reconocido igualmente como parte del tricampeonato.

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DATOS CLAVES

Sebastián Avellino fue anunciado oficialmente como el nuevo preparador físico de Liverpool de Uruguay.

El profesional de 46 años integrará el comando técnico liderado por el estratega Jorge Fossati.

Avellino deja Universitario de Deportes tras haber ganado el título nacional en la temporada 2023.