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Liga de Naciones

Moldavia vs. Islas Feroe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Moldavia y Islas Feroe se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldova vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Moldova vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Moldavia es local ante Islas Feroe este martes 29 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs
+ Seguinos en

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Moldavia viene de perder 0-2 como visitante ante Eslovaquia. El equipo ocupa el puesto 47 con 0 puntos.

Islas Feroe empató 1-1 como local ante Kazajistán en la fecha anterior. Islas Feroe está 28° en la tabla con 1 punto.

El historial entre Moldavia y Islas Feroe

Moldavia y Islas Feroe se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Islas Feroe y 1 empate.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 2021/2022
25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 2021/2022

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts
1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6
2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6
3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6
4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6
5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4
6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4
7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3
9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3
10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3
11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3
12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3
13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3
14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3
15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3
16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3
17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3
18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3
19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3
20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3
21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3
22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3
23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3
24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3
25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1
26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1
27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1
28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1
29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1
30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1
31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1
32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1
33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1
34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1
35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1
37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1
38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1
39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1
40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0
41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0
44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0
45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0
46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0
47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0
48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0
49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0
50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0
51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0
52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0
53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0
54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

  • Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs
  • Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

En síntesis

  • Moldavia y Islas Feroe se enfrentan este martes 29 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Moldavia suma 0 puntos en el torneo.
  • Islas Feroe suma 1 punto en el torneo.
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