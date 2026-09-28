Moldavia vs. Islas Feroe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Moldavia y Islas Feroe se enfrentan este martes 29 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Moldavia es local ante Islas Feroe este martes 29 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

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La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Moldavia viene de perder 0-2 como visitante ante Eslovaquia. El equipo ocupa el puesto 47 con 0 puntos.

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Islas Feroe empató 1-1 como local ante Kazajistán en la fecha anterior. Islas Feroe está 28° en la tabla con 1 punto.

El historial entre Moldavia y Islas Feroe

Moldavia y Islas Feroe se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Islas Feroe y 1 empate.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2021 Islas Feroe vs. Moldavia 2-1 2021/2022 25/03/2021 Moldavia vs. Islas Feroe 1-1 2021/2022

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Austria 2 2 0 0 6 2 +4 6 2 Montenegro 2 2 0 0 5 3 +2 6 3 Grecia 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 Portugal 2 2 0 0 3 1 +2 6 5 Lituania 2 1 1 0 3 1 +2 4 6 Países Bajos 2 1 1 0 3 2 +1 4 7 Ucrania 2 1 1 0 1 0 +1 4 8 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 9 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 10 Irlanda 2 1 0 1 3 1 +2 3 11 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 12 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 13 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 14 Armenia 2 1 0 1 4 3 +1 3 15 Dinamarca 2 1 0 1 4 3 +1 3 16 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 17 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 18 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 19 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 20 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 21 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 23 Noruega 2 1 0 1 4 4 +0 3 24 Kosovo 2 1 0 1 2 3 -1 3 25 Azerbaiyán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 29 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 30 Gibraltar 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 33 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 34 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 35 Chipre 2 0 1 1 1 2 -1 1 36 Alemania 2 0 1 1 1 2 -1 1 37 Andorra 2 0 1 1 1 2 -1 1 38 Georgia 2 0 1 1 0 1 -1 1 39 Letonia 2 0 1 1 0 2 -2 1 40 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 41 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 42 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 43 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 44 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 46 Serbia 2 0 0 2 2 4 -2 0 47 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Gales 2 0 0 2 0 3 -3 0 52 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 53 Israel 2 0 0 2 1 6 -5 0 54 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 28 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Liechtenstein — jueves 1 de octubre, 11:00 hs

Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

En síntesis