Moreno Martins no perdona a Óscar Villegas: “Hubiese hecho el gol de la clasificación de Bolivia al Mundial”

El delantero se retiró del fútbol. Su regreso para ayudar a Bolivia fue frustrado y criticó al técnico de la Selección, Óscar Villegas.

Marcelo Moreno Martins terminó, por segunda y definitiva vez, su etapa como jugador profesional. En medio de los problemas que tuvo el fútbol boliviano debido a la delicada situación social, el atacante le puso punto final a su carrera tras su regreso a Oriente Petrolero y la frustrada vuelta a la Selección de Bolivia. Precisamente, por esto, le quedó un mal sabor de boca y cuestionó al responsable, el entrenador Óscar Villegas.

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Moreno Martins volvió del retiro con la misión de decir presente con la Selección de Bolivia, al menos, en el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026. ‘La Verde’ logró un histórico séptimo lugar y fue a México a buscar la clasificación a la Copa del Mundo. Pudo superar, primero, a Surinam, pero quedó a las puertas tras perder ante Irak.

El goleador histórico de Bolivia no fue parte de la convocatoria para la repesca. El entrenador Óscar Villegas optó por otros centrodelanteros y el resultado quedó a la vista. No hubo un ‘9’ que pudiera olvidar realmente a Moreno Martins y esto llevó al debate sobre qué habría pasado si hubiese estado presente en ese partido ante Irak.

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Moreno Martins asegura que pudo haber ayudado a la clasificación de Bolivia

Para Marcelo Moreno Martins, quien es el goleador histórico de Bolivia con 31 goles en 108 partidos, su presencia en el Repechaje habría cambiado por completo la suerte de su selección. Según él, podría haber ayudado mucho a ‘La Verde’, sobre todo, en el partido definitorio ante Irak.

“Yo tenía muchas ganas de poder estar. Obviamente ese era mi objetivo principal y no se pudo dar. Creo que el que pierde en ese momento es el entrenador porque si me lleva estoy convencido de que yo hubiese hecho el gol de la clasificación al Mundial“, aseguró en una entrevista con el periodista Juan Lopesino para el diario AS.

Y agregó: “Pero es su decisión e infelizmente no tuvo el resultado que quería. Yo estaba muy mentalizado de volver al fútbol para poder ayudar a la selección una vez más. Después de tantos años intenté volver pero esta vez no se pudo”.

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“Viendo el partido yo me imaginaba dentro de la cancha y sé que podía ser letal en ese momento. Fueron casi 19 tiros de esquina. Y yo soy muy bueno en el juego aéreo y justamente en tiro de esquina. Y creo que iba a ser muy necesario dentro y fuera de la cancha para mis compañeros y para la selección“, continuó.

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Moreno Martins no perdona a Óscar Villegas y lo criticó

Así como cuestionó que no lo haya convocado, para el excentrodelantero, las decisiones de Óscar Villegas en el Repechaje también han sido cuestionables. Además, lo consideró “antiético” por algunas cuestiones en la interna.

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“Creo que faltó experiencia para el entrenador. Fue un poco amado por todas las decisiones que tuvo y el resultado se dio gracias a eso, pero no supo plantear su lista muy bien“, consideró el nacido en Santa Cruz de la Sierra.

Óscar Villegas, DT de la Selección Bolivia (Getty Images).

“Yo soy una persona muy correcta en mi carrera, directa, frontal. Y siempre he tenido muchísimos buenos compañeros. No existe un compañero o entrenador que pueda hablar mal de mí por nada. Hay códigos que no se pueden revelar a la prensa o al público. Yo hablé una vez con él y luego habló algunas cosas en entrevistas y creo que no se hace. Es antiético“, reveló sobre Villegas.

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