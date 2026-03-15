¿Por qué no juega Marcelo Martins Moreno el amistoso internacional entre Bolivia vs. Trinidad y Tobago?

Bolivia y Trinidad y Tobago se enfrentan el día de hoy a las 15:00 horas en un amistoso que servirá como una de las pruebas finales del equipo altiplánico antes de disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026. Lo llamativo de esta situación es que no contarán con su goleador histórico, quien pese a regresar al fútbol profesional luego de un buen tiempo no fue tomado en cuenta por el DT.

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Fuente: La Verde.

Así es. Estamos hablando de que Marcelo Martins Moreno no fue convocado en Bolivia para disputar el encuentro de hoy ante Trinidad y Tobago, ni tampoco para ser parte de la delegación que viaje a Norteamérica para jugar ante Surinam el primer duelo de repechaje, por la sencilla razón de que el profesor Óscar Villegas no lo incluyó en sus planificaciones.

Como bien sabemos, Marcelo Martins Moreno decidió dejar el fútbol a inicios del año 2024 luego de la partida eterna de su padre. Hace unas semanas decidió volver al ruedo para firmar por Oriente Petrolero y con la ilusión de ser tomado en cuenta por Bolivia para cumplir el sueño de primero clasificar a un Mundial y luego disputarlo. Bueno, esta situación no podrá darse ya que no fue citado.

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Fuente: Getty Images.

La explicación de Óscar Villegas sobre la ausencia de Marcelo Martins Moreno en la Selección Bolivia

Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, dejó entrever en unas recientes declaraciones que el regreso al fútbol profesional de Marcelo Martins Moreno no le parecía algo serio, peor aún si es que pensaba en el escenario de ser convocad. Eso sí, destacó que de ponerse en forma y agarrar continuidad podría haber tentado alguna posibilidad, pero finalmente dicha situación no ocurrió.

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ver también Hermano de Marcelo Moreno Martins explota tras no ser convocado para el repechaje con Bolivia: “Vamos Surinam”

“Si me preguntan de Marcelo Martins, en este momento no está convocado a la selección, no está convocado al partido con Trinidad y Tobago. Lo que jugó el otro día no alcanza, necesitamos verlo disputar un partido de 90 minutos y rendir a un altísimo nivel. Tengo que ser muy claro y honesto: no hay una lista en este momento. Me sorprende que algunos medios estén publicando convocatorias sin fuente cuando la fuente debería ser el técnico de la selección”; declaró Óscar Villegas en conferencia de prensa de hace unos días con medios bolivianos.

Fuente: La Verde.

DATOS CLAVES

Marcelo Martins Moreno quedó fuera de la convocatoria para el amistoso frente a Trinidad y Tobago .

quedó fuera de la convocatoria para el amistoso frente a . El delantero regresó al fútbol profesional hace unas semanas tras firmar por Oriente Petrolero .

. El técnico Óscar Villegas justificó la exclusión debido a la falta de ritmo y continuidad del jugador.

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