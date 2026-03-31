Bolivia juega el partido más importante de sus últimos años. Enfrenta a Irak por el partido definitivo de la llave B del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. El Estadio BBVA de Monterrey es el escenario de este duelo en donde ‘La Verde’ buscará volver a una Copa del Mundo tras 32 años. En la previa al duelo, Óscar Villegas, entrenador boliviano, habló en conferencia de prensa sobre cómo están sus dirigidos y por dónde pasará la clave del duelo.

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Bolivia e Irak definen este martes el último boleto de clasificación a la Copa del Mundo, que se jugará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. El ganador del partido gana el cupo mundialista, mientras que el perdedor se queda con las manos vacías. Duelo definitivo.

Por eso, para la selección boliviana es un partido trascendental, el más importante, por lo menos, de este siglo. Han pasado 32 años desde su última participación mundialista, que fue en Estados Unidos 1994. Por eso, Óscar Villegas detalló cómo están los ánimos dentro de ‘La Verde’.

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“El equipo está muy bien. Anímicamente muy arriba. Arrancar un partido en desventaja (empezó 0-1 ante Surinam) habla de la madurez y el carácter de esta selección. A partir de ello nos sentimos más fuertes. El ambiente es de los mejores“, reveló el entrenador de 55 años en conferencia de prensa.

¡Qué momento! 🥹🇧🇴 | Periodista boliviano se quiebra y agradece a Óscar Villegas en conferencia de prensa por tener a Bolivia a un paso del Mundial.



📹. @ericklmelchor_ pic.twitter.com/5e4zWfyLMh — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) March 30, 2026

“Los bolivianos, calculo que gente de 30-35 años nunca han vivido esto y es nuevo. Nos alegra muchísimo que todo un país esté pendiente de su selección, que se cante el himno nacional con el orgullo que se cantó y que el mundo pueda ver que Bolivia está compitiendo, nos llena de mucho orgullo“, manifestó sobre las sensaciones del país.

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Lo que espera Óscar Villegas del partido ante Irak

Respecto a Irak, Villegas lo destacó como “una muy buena selección” y con jugadores importantes. Pero, destacó un aspecto de su juego que puede ser crucial para el partido del Repechaje. Lo hizo con cinco palabras que pueden ser claves para la definición del boleto mundialista.

“Consideramos que es una muy buena selección, el ranking lo marca. Tiene una liga que es bastante competitiva, tiene jugadores en ligas interesantes e importantes. Sabemos su potencial. Tienen un juego bastante directo“, opinó. Estas últimas cinco palabras pueden definir lo que suceda en el partido.

Por último, habló sobre lo que espera de su selección para este partido y mencionó el encuentro ante Surinam. “Esperamos que pueda funcionar y que podamos ser protagonistas como lo fuimos en el anterior partido. Sí que esperamos tener más efectividad“, deseó.

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Y agregó respecto a su propia selección: “Quiero que estos chicos naturalicen la idea de jugarse siempre una final, que sea lo natural, que sepan que estar acá es un privilegio y que deben disfrutarlo, eso es lo que intentamos transmitir a los chicos. Además sabemos que nadie es más importante que todos juntos y eso hace que todos entendamos que somos un grupo”.

Oscar Villegas en una conferencia de prensa cargada de emoción en la previa del partido habló de su madre, de lo que significa este partido en su carrera, en la vida deportiva de casi todos los presentes pero dejó una frase tremenda.



"Quiero que estos chicos naturalicen la idea… pic.twitter.com/1OEYX4jnPn — Roberto Acosta E. (@btoae) March 30, 2026

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¿Dónde ver en vivo Bolivia vs. Irak por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

Bolivia vs. Irak se disputa en el Estadio BBVA de Monterrey, México por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026. El partido se juega este martes 31 de marzo desde las 21:00 horas local (23:00 horas de La Paz, Bolivia y 22:00 horas de Lima, Perú).

¿Dónde ver en vivo Bolivia vs. Irak por el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026?

El duelo entre Bolivia e Irak cuenta con transmisión internacional para todo el mundo de la plataforma FIFA+. En tanto, también se puede ver en los siguientes canales alrededor del mundo:

Bolivia : Bolivia TV, Unitel y Entel TV.

: Bolivia TV, Unitel y Entel TV. Argentina , Chile , Ecuador , Perú , Uruguay y Venezuela : DSports y DGO.

, , , , y : DSports y DGO. Brasil : SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play.

: SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV y Vivo Play. Colombia : DSports, DGO, Win Sports y Win Play.

: DSports, DGO, Win Sports y Win Play. Costa Rica , El Salvador , Guatemala , Honduras , Nicaragua y Panamá : TUDN, ViX y Tigo Sports.

, , , , y : TUDN, ViX y Tigo Sports. México : TUDN, TUDN en vivo y ViX.

: TUDN, TUDN en vivo y ViX. España : DAZN España.

: DAZN España. Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, Foxsports.com, FOX Sports App, Peacock, Telemundo Deportes Ahora y fuboTV.

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