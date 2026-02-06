DT de Bolivia descartó a Moreno Martins y quiere a delantero argentino para el Repechaje al Mundial 2026

La Selección de Bolivia ha sido noticia por la vuelta al fútbol profesional de Marcelo Moreno Martins. El histórico goleador de ‘La Verde’ jugará en Oriente Petrolero y sueña con disputar el Mundial 2026. Sin embargo, según palabras propias, el director técnico (DT) Óscar Villegas tiene otros planes para su combinado.

Según informó Roberto Acosta Echeverría, entre otros periodistas bolivianos, Marcelo Moreno Martins llevará a cabo un plan especial para poder retornar a la Selección de Bolivia. La intención es que dispute el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026. ‘La Verde’ debe enfrentar, primero, a Surinam el próximo 26 de marzo y, en caso de ganar, jugará ante Irak por el lugar a la Copa del Mundo.

Moreno Martins a Oriente Petrolero.

¿Por qué vuelve Marcelo Moreno Martins? Tras su retiro hace dos años, no hubo ningún delantero que pueda hacerlo olvidar y sueña con disputar la Copa del Mundo 2026. De hecho, el entrenador Óscar Villegas ha probado con nombres como Bruno Miranda, Willan Álvarez, Enzo Monteiro o el nacionalizado Juan Godoy, pero sin buenos resultados.

Óscar Villegas rechazó que Marcelo Moreno Martins vuelva a la Selección de Bolivia

Todo el plan para el regreso de Marcelo Moreno Martins a la Selección de Bolivia chocó recientemente con unas sorpresivas declaraciones del propio entrenador de ‘La Verde’, Óscar Villegas. En diálogo con TyC Sports, aseguró que la posibilidad de que el máximo artillero histórico de dicho combinado nacional (31 goles) vuelva a ser convocado es “prácticamente imposible”.

“Me parece que nunca le cerramos las puertas. Sólo dijimos que necesitábamos verlo jugando en un club de forma activa, el resto es divagar o comentar algo que no deberíamos porque a la Selección deberíamos convocar jugadores que estén con club y jugando”, empezó diciendo.

Y continuó: “Marcelo es el máximo goleador de nuestro país, nos gustaría verlo en un buen nivel, pero ya pasaron dos años de su retiro voluntario. Si lo viéramos jugando ahora igualmente ya falta muy poco tiempo, estamos absolutamente encima”.

Y cerró con el caso Ramiro Vaca como ejemplo para diferenciarlo. “Ramiro Vaca estuvo suspendido ocho meses (por presunto doping), y durante su sanción, trabajó todos los días, y aún así le está costando un poco el ritmo. Es por eso que la posibilidad de Marcelo es prácticamente imposible“, concluyó.

Bolivia podría convocar a un nuevo delantero argentino

Jugar en el lugar de Marcelo Moreno Martins no ha sido sencillo y Bolivia sigue probando de cara al Repechaje, a la chance mundialista y al futuro de su seleccionado. En este sentido, así como habló del caso del goleador histórico, Villegas también reveló que están tras un delantero argentino para que sea convocado.

De acuerdo al entrenador boliviano, hay conversaciones para lograr la nacionalización del ex Racing y Deportivo Riestra, Braian Guille, quien actualmente integra el plantel de Olimpo de Bahía Blanca. Podría ser el tercer argentino nacionalizado en integrar ‘La Verde’ en el último tiempo sumado a los casos mencionados por el propio DT como Juan Godoy y Máximo Mamani.

“Tuvimos a Godoy formando parte del proceso porque queríamos solucionar nuestra falta de gol con otro delantero. También tuvimos a Máximo Mamani de Vélez durante los pasados amistosos y tenemos conversaciones con Braian Guille. Tenemos un equipo que se encarga de eso que incluso visitó Deportivo Riestra (su ex club) cuando estuvimos con la Sub 17. Visitamos las instalaciones y tenemos un contacto permanente”, reveló Óscar Villegas.

