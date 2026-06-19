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Mundial 2026

Programación para MAÑANA sábado 20 de junio en el Mundial 2026: quiénes juegan, partidos, horarios y dónde ver en Perú

Continúa la segunda fecha del Mundial 2026 con la disputa de los partidos de los Grupos E y F este sábado. Conoce horarios y dónde verlos.

Florian Wirtz,, figura de la Selección de Alemania.
© Getty ImagesFlorian Wirtz,, figura de la Selección de Alemania.

La jornada de MAÑANA sábado 20 de junio en el Mundial 2026 presenta cuatro partidos fundamentales para las aspiraciones de las selecciones de avanzar a la siguiente ronda. Países Bajos, Alemania y Ecuador vuelven a la acción en esta Copa del Mundo con sus respectivos encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos.

La programación de partidos comienza con Países Bajos enfrentándose a Suecia en Houston. Luego, Alemania y Costa de Marfil van por su segundo triunfo en su duelo en Kansas City. La continuidad la darán Ecuador y Curazao, que buscarán su primer éxito en este Mundial. Y, por último, Túnez y Japón viajan a Monterrey, México para su enfrentamiento en el cierre de la jornada sabatina.

PARTIDOS DEL SÁBADO 20 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos

PAÍSES BAJOS VS SUECIA (GRUPO F)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Perú: 12:00 horas | América TVGO, DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 14:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca 7
  • Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
  • Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
  • España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
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ALEMANIA VS COSTA DE MARFIL (GRUPO E)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Perú: 15:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Argentina: 17:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Chile: 16:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • México: 14:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 15:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • Ecuador: 15:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock

En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.

ECUADOR VS CURAZAO (GRUPO E)

Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos

  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium
  • Ecuador: 19:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
  • España: 02:00 (domingo 21) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock

TÚNEZ VS JAPÓN (GRUPO F)

Estadio BBVA (Monterrey), México

  • Perú: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Argentina: 01:00 horas (domingo) | DSports, DGO, Paramount+, Flow
  • Chile: 00:00 horas (domingo) | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+
  • México: 22:00 horas | ViX Premium
  • Colombia: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 07:00 horas (domingo) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (CT) / 23:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock

DATOS CLAVE

  • Cuatro partidos del Mundial 2026 se jugarán el sábado 20 de junio.
  • Países Bajos, Alemania y Ecuador juegan la segunda fecha de fase de grupos.
  • Alemania vs Costa de Marfil se disputará a las 15:00 horas de Perú.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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