Programación para MAÑANA sábado 20 de junio en el Mundial 2026: quiénes juegan, partidos, horarios y dónde ver en Perú

La jornada de MAÑANA sábado 20 de junio en el Mundial 2026 presenta cuatro partidos fundamentales para las aspiraciones de las selecciones de avanzar a la siguiente ronda. Países Bajos, Alemania y Ecuador vuelven a la acción en esta Copa del Mundo con sus respectivos encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos.
La programación de partidos comienza con Países Bajos enfrentándose a Suecia en Houston. Luego, Alemania y Costa de Marfil van por su segundo triunfo en su duelo en Kansas City. La continuidad la darán Ecuador y Curazao, que buscarán su primer éxito en este Mundial. Y, por último, Túnez y Japón viajan a Monterrey, México para su enfrentamiento en el cierre de la jornada sabatina.
PARTIDOS DEL SÁBADO 20 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN PERÚ
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos – 4 partidos
PAÍSES BAJOS VS SUECIA (GRUPO F)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Perú: 12:00 horas | América TVGO, DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 14:00 horas | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 13:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 11:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Azteca 7
- Colombia: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports
- Ecuador: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas en diferido
- España: 20:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 10:00 (PT) / 12:00 (CT) / 13:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
ALEMANIA VS COSTA DE MARFIL (GRUPO E)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Perú: 15:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Argentina: 17:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Chile: 16:00 horas | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 14:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 15:00 horas | Caracol TV, RCN, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- Ecuador: 15:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (PT) / 15:00 (CT) / 16:00 (ET) | FOX, Telemundo, Peacock
En el mercado peruano, la expectativa crece y muchos usuarios buscan guías detalladas sobre apuestas mundial para armar sus jugadas combinadas.
ECUADOR VS CURAZAO (GRUPO E)
Estadio Arrowhead (Kansas City), Estados Unidos
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Disney+ Premium
- Ecuador: 19:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+, Disney+ Premium
- España: 02:00 (domingo 21) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FS1, Telemundo, Universo, Peacock
TÚNEZ VS JAPÓN (GRUPO F)
Estadio BBVA (Monterrey), México
- Perú: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Argentina: 01:00 horas (domingo) | DSports, DGO, Paramount+, Flow
- Chile: 00:00 horas (domingo) | Chilevision, DSports, DGO, Paramount+
- México: 22:00 horas | ViX Premium
- Colombia: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Ecuador: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 07:00 horas (domingo) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 20:00 (PT) / 22:00 (CT) / 23:00 (ET) | FS1, Telemundo, Peacock
DATOS CLAVE
- Cuatro partidos del Mundial 2026 se jugarán el sábado 20 de junio.
- Países Bajos, Alemania y Ecuador juegan la segunda fecha de fase de grupos.
- Alemania vs Costa de Marfil se disputará a las 15:00 horas de Perú.