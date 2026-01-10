¿Peligra el Mundial 2026? Guillermo Viscarra descartado por Óscar Villegas en nueva convocatoria de Bolivia

Óscar Villegas, DT de la Selección de Bolivia, sorprendió a muchos al presentar la lista de convocados para los próximos amistosos frente a Panamá y México. La concentración del plantel iniciará el 10 de enero en Santa Cruz, en plena preparación para lo que será el repechaje mundialista, donde la ‘Verde’ buscará un lugar en la Copa del Mundo 2026.

Entre las novedades de la convocatoria destacan jugadores como Máximo Mamani, así como el esperado regreso de Ramiro Vaca y Bruno Miranda, este último tras una destacada temporada en el fútbol ecuatoriano.

Sin embargo, la gran sorpresa fue la ausencia de Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, quien actualmente se encuentra en Uruguay participando de la Serie Río de la Plata y días atrás confirmó su renovación con el club ‘íntimo’.

Guillermo Viscarra en la Copa Libertadores 2025.

DT de Bolivia había destacado presente de Viscarra

Semanas atrás, Óscar Villegas había elogiado públicamente a Guillermo Viscarra, señalando: “Billy es un gran arquero, realmente estamos muy contentos y orgullosos de la actuación que tiene acá en Perú. Esperamos que siga creciendo y que siga en ese nivel”.

Bajo ese contexto, su exclusión de la lista de convocados generó mucha sorpresa y varias preguntas sobre la estrategia del entrenador rumbo al repechaje mundialista.

Lista de convocados de Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe, Bruno Poveda y Gerónimo Govea.

Defensores: Diego Medina, Marcelo Torrez, Richet Gómez, Diego Arroyo, Luis Paz, Lucas Macazaga, Dieguito Rodríguez y Leonardo Justiniano.

Mediocampistas: Ervin Vaca, Moisés Villarroel, Robson Matheus, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca y Carlos “Tonino” Melgar.

Delanteros: Miguel Terceros, Enzo Monteiro, Máximo Mamani, Bruno Miranda, Fernando Nava, Moisés Paniagua y Lucas Chávez.

Implicancias para el repechaje rumbo al Mundial

La exclusión de Guillermo Viscarra abre un debate sobre la decisión técnica de Óscar Villegas y cómo esto podría afectar la confianza del equipo en la portería durante el repechaje.

Carlos Lampe, arquero con experiencia en torneos internacionales, será la principal carta bajo los tres palos, acompañado por Bruno Poveda y Gerónimo Govea. La combinación de juventud y experiencia en la plantilla busca equilibrar la competitividad del equipo frente a rivales de alto nivel como México y Panamá.

