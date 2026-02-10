Perú en el Mundial 2030: Alejandro Domínguez le dio la mejor noticia Mano Menezes sin jugar un partido

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, lanzó una declaración que redefine el futuro de la Selección Peruana de cara al centenario de las Copas del Mundo. Durante un acto oficial en Paraguay, el dirigente reafirmó su deseo de que los diez países sudamericanos clasifiquen al Mundial 2030, una meta que hoy parece más cercana que nunca.

El Mundial 2030 con todo Sudamericana

Para Mano Menezes, técnico de la Bicolor, estas palabras son música para sus oídos, ya que el camino hacia la clasificación se presenta con facilidades históricas. Domínguez destacó que Sudamérica ahora cuenta con seis cupos y medio, calificando esta distribución como un acto de “justicia” ante el nivel de las eliminatorias más difíciles del mundo.

El plan de la Conmebol es ambicioso: aprovechar que Argentina, Uruguay y Paraguay ya son sedes de los partidos inaugurales para empujar la clasificación del resto del bloque. Bajo este escenario, Perú se encuentra en una posición estratégica donde mantenerse en la zona media de la tabla prácticamente le garantiza el boleto directo.

Domínguez insistió en que el formato igualitario y competitivo de nuestra región merece que el mundo sea testigo de la presencia total de sus miembros en 2030. Este respaldo institucional quita un peso enorme sobre los hombros de Menezes, quien puede planificar el recambio generacional con un margen de error mucho más amplio.

Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, en conferencia. (Foto: X).

La propuesta de tener a las 10 selecciones en la cita mundialista responde a una estrategia de peso político y deportivo frente a la FIFA. Para el seleccionado incaico, esto significa que el proceso clasificatorio ya no será una “guerra de supervivencia”, sino una gestión de puntos para asegurar su lugar en la fiesta del centenario.

Bajo esa premisa, la Bicolor ha recibido el impulso que necesitaba desde las oficinas de Asunción sin necesidad de mover el balón en la cancha. Con este panorama, el objetivo de ver a Perú nuevamente en un Mundial se convierte en una meta realista y respaldada por la cúpula máxima del fútbol sudamericano.

¿Cómo se jugará el Mundial 2030?

El Mundial de 2030 comenzará con los partidos inaugurales en Sudamérica: Montevideo (Uruguay), Buenos Aires (Argentina) y Asunción (Paraguay). Posteriormente, el torneo se trasladará a sus sedes principales en España, Portugal y Marruecos. Cabe destacar que, a partir del Mundial de 2026, el número de selecciones participantes se incrementará a 48, lo que ha supuesto un aumento en los cupos asignados a la CONMEBOL, pasando de 4.5 a 6.5 plazas.

¿Cuál será el trabajo de Mano Menezes?

El estratega brasileño asumió la dirección técnica de Perú con la misión de aumentar el promedio de goles y fortalecer la defensa, puntos cruciales para sacar provecho de las nuevas plazas disponibles. Si se materializa el anhelo de Domínguez, esta sería una ocasión histórica, marcando la primera vez que una confederación consigue que todos sus miembros participen en una misma edición de la Copa Mundial.

Alejandro Domínguez, recorrió las obras de renovación del Estadio Feliciano Cáceres. (Foto: X).

DATOS CLAVES