Miguel Trauco dejó oficialmente Alianza Lima tras el escándalo por la denuncia de agresión sexual que lo involucró, y ahora su futuro profesional empieza a tomar forma, aunque no con el panorama claro que muchos imaginaban para un jugador de su trayectoria.

En medio de su salida del cuadro íntimo, uno de los primeros clubes en aparecer como opción fue Sport Boys, pero desde el entorno del club rosado se conoció que no hubo respuesta positiva, ya que la institución decidió no avanzar en ninguna negociación por el lateral izquierdo, confirmó el periodista Gustavo Peralta.

Este rechazo significó un golpe para Trauco, que veía con buenos ojos la posibilidad de seguir en la Liga 1; sin embargo, el contexto extradeportivo y la polémica que lo rodea habrían pesado en la decisión del conjunto chalaco.

Pese a ello, el mercado internacional sí le abre algunas puertas, ya que dos clubes de la Segunda División de Brasil mostraron interés concreto en ficharlo, aprovechando su experiencia y su perfil como lateral con salida ofensiva.

¿En qué club jugará Miguel Trauco?

En Brasil todavía existe un buen recuerdo de Trauco por su etapa en Flamengo entre el 2017 y el 2019, periodo en el que fue campeón, jugó Copa Libertadores y se consolidó como uno de los laterales peruanos más destacados en el extranjero.

De esta manera, todo apunta a que el futuro de Miguel Trauco estaría lejos del fútbol peruano, con la Serie B de Brasil como destino más probable, en lo que sería una oportunidad para relanzar su carrera deportiva tras uno de los momentos más complicados de su vida profesional.

¿Cuántos años tiene Miguel Trauco?

Miguel Trauco tiene 33 años, juega de lateral izquierdo y recientemente fue separado de Alianza Lima por una indisciplina, así que actualmente no tiene club.

¿Cuánto vale actualmente Miguel Trauco?

Miguel Trauco vale 500 mil euros a sus actuales 33 años, tal como se reporta de manera oficial en la página de Transfermarkt. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a costar 2 millones de euros, eso fue en el 2017, cuando tenía 25 años y jugaba en Flamengo.

Datos claves

Miguel Trauco dejó oficialmente Alianza Lima tras una denuncia por agresión sexual.

Sport Boys rechazó negociar el fichaje del lateral izquierdo para la presente temporada.

Dos clubes de la Segunda División de Brasil mostraron interés concreto en ficharlo.

