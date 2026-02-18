Es tendencia:
Vóley

Conmoción en el Sudamericano de Clubes 2026 por la baja de voleibolista trans en uno de los candidatos al título

El Sudamericano de Clubes 2026 no contará con una de sus principales figuras. Voleibolista trans del Osasco, es impedida de poder participar.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Voleibolista trans del Osasco no jugará el Sudamericano de Clubes 2026.
© XVoleibolista trans del Osasco no jugará el Sudamericano de Clubes 2026.

La noticia ha sacudido la previa del Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino en Lima. El Osasco São Cristóvão Saúde confirmó que Tiffany Abreu no podrá participar en la cita continental de este año.

Tiffany Abreu sin poder competir

El motivo de su ausencia es puramente burocrático, según reportes cercanos al club brasileño. La jugadora fue inhabilitada por no haber regularizado a tiempo su situación ante el nuevo Comité de Elegibilidad de Género de la FIVB.

Este trámite administrativo lleva meses en un estado de “stand-by” que ha frenado su carrera internacional. Para Tiffany Abreu, esta espera burocrática se ha convertido en una verdadera pesadilla deportiva en la capital peruana.

Tiffany hizo historia en 2017 al ser la primera mujer trans en jugar la Superliga de Brasil. Su transición comenzó en Europa, tras una carrera destacada en ligas masculinas de países como Portugal, Francia y Bélgica.

Imagen
Tifanny se convirtió en la primera mujer trans en ganar el campeonato de voleibol de la Superliga para Osasco. (Foto: X).

Tiffany Abreu señalada por la sociedad

Desde su debut femenino, ha sido blanco de intensos debates sobre la inclusión y la ventaja competitiva. Sin embargo, su resiliencia la convirtió en la máxima anotadora histórica de sets individuales en la exigente liga brasileña.

Lamentablemente para la opuesta, no es la primera vez que vive este capítulo amargo de exclusión. Las normativas de la Federación Internacional de Vóleibol exigen una validación constante que esta vez no llegó a tiempo.

Tiffany Abreu igual estará en el torneo

A pesar de la imposibilidad de saltar a la cancha, la atleta acompaña a su equipo en Lima. Su presencia en la delegación de Osasco busca mantener la cohesión del grupo que dirige Luizomar de Moura.

El cuerpo técnico deberá rediseñar su estrategia de ataque en tiempo récord para buscar el título sudamericano. La afición en Lima se quedará sin ver a una leyenda viviente del deporte por razones puramente extradeportivas.

Imagen
Tifanny se unió al Osasco, fue la incorporación más reciente para la temporada 21-22. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Tiffany Abreu no jugará el Sudamericano de Clubes de Voleibol en Lima.
  • Fue inhabilitada por trámites pendientes ante el Comité de Elegibilidad de Género de la FIVB.
  • La jugadora de Osasco acompaña al equipo en Perú pese a la prohibición administrativa.
Manuel Alejandro Carranza Salas
