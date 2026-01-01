Se inicia el 2026 y uno de los primeros torneos novedosos del año es la Kings World Cup Nations. Se trata del popular torneo de fútbol 7 dentro del universo de la Kings League, la cual fue creada por Ibai Llanos y el exfutbolista Gerard Piqué. En esta ocasión, este será la Copa del Mundo de selecciones donde habrá un combinado de Perú, el cual estará comandado por el reconocido Paolo Guerrero y el streamer El Zeein.

La Kings League se ha destacado por ser un torneo de fútbol, pero con reglas tan particulares como novedosas, que han captado al público en las distintas latitudes del mundo. Perú tendrá un equipo, el cual cuenta con jugadores experimentados de fútbol sala (futsal), fútbol 7 y hasta de 11. En esta ocasión, la Kings World Cup Nations se disputará en Brasil.

Paolo Guerrero se sumó para esta edición como co-presidente y co-líder del combinado peruano. En la edición anterior, el equipo estuvo comandado por el streamer El Zeein, quien también forma parte para este 2026. Ambos se han encargado de elegir a los jugadores y serán quienes lideren a Perú en este certamen.

Grupo de Perú en la Kings World Cup Nations

Perú integra el Grupo D de la Kings World Cup Nations junto a otras tres selecciones:

Brasil

España

Qatar

Perú

¿Cuándo debuta y contra quiénes juega Perú en la Kings World Cup Nations?

Perú debutará en la Kings World Cup Nations el domingo 4 de enero. Su primer rival será Qatar. Luego, deberá enfrentar a España y cerrará su participación en la fase de grupos ante la local, Brasil.

FIXTURE DE PERÚ:

Perú vs. Qatar: domingo 4 de enero a las 15:00 horas (Lima)

Perú vs. España: martes 6 de enero a las 17:00 horas (Lima).

Brasil vs. Perú: sábado 10 de enero con horario a confirmar.

Nómina de jugadores de Perú comandada por Paolo Guerrero y El Zeein

La Selección de Perú en la Kings World Cup Nations tendrá como director técnico a José ‘Cheché’ Hernández. En tanto, los jugadores elegidos por Paolo Guerrero y El Zeein son:

ARQUEROS: Éder Pérez y Erick Óscar Ramírez.

DEFENSORES: Luis Saravia y Yovanny Portilla.

MEDIOS: Iban Gálvez, Jesús Honores, Juan Carlos Pérez Banda, Juan Saravia, Junior Ulloa y Rimber Sánchez.

DELANTEROS: Giovani Asencio, Jordi Rivera y Luis Fidel Vivas.

Formato de juego para la Kings World Cup Nations 2026

El formato de clasificación para la Kings World Cup Nations 2026 no difiere al de una competencia oficial de fútbol. Son 5 grupos de competencia donde los primeros de cada uno clasifican directo a cuartos de final, mientras que los segundos y el mejor tercero de competencia pasarán a un Playoff, conocido como “Last Chance”.

Así, estos seis equipos se enfrentarán entre sí donde saldrán los tres clasificados a cuartos de final junto a los cinco primeros. Luego, es el formato clásico: de los ocho mejores clasifican cuatro a semifinales y, luego, de los dos partidos, se llega a la final.

GRUPOS DE COMPETENCIA:

Grupo A: Marruecos, Colombia, Chile, Países Bajos

Marruecos, Colombia, Chile, Países Bajos Grupo B: Alemania, Argentina, Estados Unidos, Japón

Alemania, Argentina, Estados Unidos, Japón Grupo C: Italia, Francia, Polonia, Argelia

Italia, Francia, Polonia, Argelia Grupo D: Brasil, España, Qatar, Perú

Brasil, España, Qatar, Perú Grupo E: México, Arabia Saudita, India, Indonesia

¿Dónde ver en vivo la Kings World Cup Nations 2026?

La Kings World Cup Nations 2026 se puede ver en los canales de YouTube y Twitch de cada selección participante, así como el de sus streamers (en Perú sería El Zeein). En tanto, para Sudamérica, se puede disfrutar por la plataforma Disney+.