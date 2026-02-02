Cristiano Ronaldo no juega el partido correspondiente a la jornada 20 de la Saudi Pro League 2025-26 entre su equipo, Al Nassr, y Al Riyadh. La decisión fue del propio futbolista portugués, quien manifestó su descontento con el manejo del club y, en protesta, no forma parte del plantel convocado para este encuentro.

Durante las horas previas al partido ante Al Riyadh, se había informado que Cristiano Ronaldo no jugaría para descansar y dosificar cargas luego de una seguidilla importante de partidos durante las últimas semanas. Esto se había advertido en Arabia Saudita, pero en Europa, comentaron que la situación y el motivo de su ausencia respondía a otro motivo.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega en Al Riyadh vs. Al Nassr?

La decisión de Cristiano Ronaldo de no jugar en el partido Al Riyadh vs. Al Nassr este lunes 2 de febrero corresponde a un descontento con el manejo del club por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, según explicó el medio portugués A Bola. Este grupo es dueño del Al Nassr, así como también del Al Hilal, clásico rival del equipo de CR7 y con quien pelea por el título de la Saudi Pro League.

A Bola reveló el descontento de Cristiano Ronaldo con el PIF, dueño de Al Nassr (A Bola).

Durante las últimas semanas, el Hilal logró superar al Nassr en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Saudi Pro League. Pero, además de ello, el club azul de la ciudad de Riad se ha estado reforzando de buena manera durante el mercado invernal, todo lo contrario al equipo del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Al Hilal se ha reforzado con figuras importantes como el defensor español Pablo Marí, ex Arsenal y Flamengo, y el extremo Mohamed Kader Meïté del Rennes. Pero, lo que habría disgustado a Cristiano Ronaldo es que este equipo estaría cerca de dar el gran bombazo del mercado en Arabia Saudita con la contratación de Karim Benzema desde Al Ittihad.

A CR7, en cambio, no le ha gustado que el PIF sólo haya contratado a Haydeer Abdulkareem, un joven mediocampista iraquí, para Al Nassr. Tanto el portugués como su compatriota, el entrenador Jorge Jesús, han reclamado por fichajes.

Otra situación que no agrada a la estrella lusa tiene que ver con los directivos portugueses Simão Coutinho (director deportivo) y José Semedo (CEO), éste último gran amigo del ‘Bicho’. Según el mencionado medio, estos dirigentes habrían perdido poder en la toma de decisiones por decisión del Consejo de Administración, es decir, personas fuertes del PIF.

¿Cristiano Ronaldo puede irse de Al Nassr?

Tal parece que Cristiano Ronaldo no volvería a jugar hasta que haya un cambio en la situación de Al Nassr con respecto a Al Hilal. Esto obligará al PIF a tomar cartas en el asunto para resolver lo que es un claro enojo por parte de la máxima figura del fútbol saudí.

Cristiano Ronaldo se plantó ante Al Nassr.

Si no hay una solución, los días de Cristiano Ronaldo como figura de Arabia Saudita podrían haber llegado a su fin. Aunque, esto sería un enorme problema para el país del Golfo Pérsico debido al gran entusiasmo con la figura lusa, sumado a sus planes de que se convierta en embajador del fútbol del país, sobre todo, con vistas al Mundial 2034 que planean organizar.

¿A qué hora juegan Al Riyadh vs. Al Nassr por la Saudi Pro League 2025-26?

El partido entre Al Riyadh y Al Nassr, correspondiente a la jornada 20 de la Saudi Pro League 2025-26, se disputa este lunes 2 de febrero desde las 18:15 horas local (10:15 horas Lima, Perú).

¿Dónde ver en vivo Al Riyadh vs. Al Nassr por la Saudi Pro League 2025-26?

Al Riyadh vs. Al Nassr no cuenta con transmisión en vivo para Sudamérica, con excepción de Brasil, que se puede ver por Band Sports, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play. En tanto, en México lo transmite FOX One; y en los Estados Unidos va por FOX Deportes, FOX Sports 2, FOX Soccer Plus, FOX One, FOX Sports App, foxsports.com y fuboTV.

