¡Goles de Cristiano Ronaldo y Simakan! Al Kholood 0-2 Al Nassr EN VIVO por la Saudi Pro League: minuto a minuto

Al Nassr le gana 2-0 a Al Kholood con goles de Cristiano Ronaldo y Mohamed Simakan en un nuevo partido de la Saudi Pro League 2025-26. Por la jornada 19, el equipo de CR7 va por un triunfo que le permita quedar a tres puntos del líder Al Hilal e igualar a su escolta Al Ahli en la tabla de posiciones. A su vez, el ‘Bicho’ sigue en su carrera por llegar a los 1.000 goles como profesional.
El partido entre Al Kholood y Al Nassr no tiene transmisión para Sudamérica, con excepción de Brasil (Band Sports, SporTV, Canal GOAT, Zapping, Claro TV, Vivo Play). En tanto, en México va por FOX One y en los Estados Unidos por FOX Deportes, FOX One, FOX Sports 2, Fox Sports App, foxsports.com y fuboTV.
Minuto a minuto EN VIVO de Al Kholood vs. Al Nassr
RÉCORD PARA CRISTIANO RONALDO
Con su tanto ante Al Kholood, llegó a los 117 goles y extiende su récord como máximo goleador extranjero del Al Nassr, dejando segundo a Abderrazak Hamdallah con 115.
35' ST: ¡NO PUDO COMAN ANTE COZZANI!
Remate de Kingsley Coman dentro del área y una gran respuesta abajo de Juan Pablo Cozzani. El arquero de Al Kholood ha sido figura, pese a los dos goles recibidos.
33' ST: CAMBIOS EN AL NASSR Y AL KHOLOOD
En Al Nassr, Cristiano Ronaldo deja el campo de juego de manera sorpresiva. Ingresa Ayman Yahya.
Por su parte, en Al Kholood, se retiraron Ramiro Enrique y Mohammed Sawaan para que entren Adam Berry y Majed Khalifa.
27' ST: EXPULSADO HATTAN BAHEBRI
Tras una revisión en la pantalla del VAR, se va expulsado Hattan Bahebri por un codazo a Mohamed Simakan.
22' ST: CAMBIOS EN AL NASSR Y AL KHOLOOD
En Al Nassr, dos cambios: se fueron Saad Al Nasser y Sadio Mané para los ingresos de Nawaf Boushal y Abdulrahman Ghareeb.
En tanto, en Al Kholood se retiró John Buckley y entró Sultan Al Shahri.
19' PT: ¡PROBÓ COMAN!
Remate de zurda del francés Kingsley Coman. El balón no pasó lejos, pero terminó fuera.
16' ST: ¡JOAO FÉLIX, CON UNA FANTASÍA!
Tiro impresionante de Joao Félix, pero gran respuesta de Juan Pablo Cozzani.
VIDEO: ASÍ FUE EL 2-0 DE MOHAMED SIMAKAN PARA AL NASSR
Segunda asistencia de Joao Félix. Esta vez fue un buen centro y Mohamed Simakan le ganó a dos marcadores para el cabezazo a gol.
8' ST: ¡GOL DE AL NASSR!
Mohamed Simakan convierte el 2-0 para que Al Nassr empiece a asegurar el triunfo.
VIDEO: ASÍ FUE EL GOL DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 1-0
Cristiano Ronaldo anotó su gol 961 de su carrera. Una gran jugada colectiva donde Ángelo y Sadio Mané participaron de gran forma. Joao Félix quedó mano a mano, pero decidió asistir a CR7 para el gol del 1-0.
2' ST: ¡GOL DE AL NASSR!
Cristiano Ronaldo marca el 1-0 para que Al Nassr inicie el complemento de gran manera.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Al Kholood y Al Nassr ya juegan el complemento.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Al Kholood resiste el embate de Cristiano Ronaldo y compañía e iguala sin goles ante Al Nassr.
52' PT: CONFIRMAN EL GOL ANULADO
Joao Félix estaba en offside y, por ende, el VAR validó la decisión del asistente y el árbitro. Siguen 0-0.
51' PT: ¡GOL ANULADO A AL NASSR!
Sadio Mané convertía el 1-0, pero Joao Félix, quien lo asistió, estaba en offside. Por ende, el gol fue anulado, pero revisa el VAR.
48' PT: ¡NO PUDO CR7 ANTE BUCKLEY!
Dentro del área, Cristiano Ronaldo quiso fusilar a Juan Pablo Cozzani y anotar el primer gol de Al Nassr. Su remate fue bloqueado por John Buckley para evitar el 1-0.
46' PT: CAMBIO EN AL KHOLOOD
Se retiró por una molestia física Norbert Gyömbér e ingresó Abdulrahman Al Dawsari.
45' PT: AMONESTACIÓN EN AL KHOLOOD
El capitán Hattan Bahebri vio la tarjeta amarilla por una fuerte falta sobre Mohamed Simakan.
40' PT: ¡BENTO DESPEJÓ!
Centro por bajo y Bento puso la mano para sacar el balón del área.
37' PT: ¡COZZANI SALVÓ A AL KHOLOOD!
Enorme atajada abajo de Juan Pablo Cozzani ante un cabezazo de Mohamed Simakan de córner.
33' PT: ¡LO TUVO JOAO FÉLIX!
Centro al área de Sadio Mané. Joao Félix conectó de cabeza, pero su cabezazo se fue al lado del palo. Siguen 0-0.
25' PT: ¡SE LO PERDIÓ JOAO FÉLIX!
Casi dentro del área chica, Joao Félix retuvo el balón y buscó el remate con cara interna. El balón se fue arriba, pero hubo desvío.
24' PT: ¡ATAJA BENTO!
Tiro libre cerca del área y buena respuesta de Bento al remate.
22' PT: AMONESTACIÓN EN AL NASSR
Íñigo Martínez es el primer amonestado en Al Nassr por una fuerte infracción contra Ramiro Enrique.
19' PT: ¡SE LO PERDIÓ AL ALIWA!
Abdulaziz Al Aliwa llegó con ventaja, pero le erró al balón tras un centro al área. Si conectaba, podía ser un serio peligro para Bento.
15' PT: ¡BENTO ASUSTA A AL NASSR!
A Bento casi se le escapa el balón adentro de la portería. Pudo despejar cuando lo presionó un jugador de Al Kholood.
13' PT: REMATE DE AL ALIWA
Remate de Abdulaziz Al-Aliwa y el balón se fue afuera.
12' PT: ¡COZZANI SE LO NIEGA A COMAN!
Juan Pablo Cozzani evitó nuevamente el primero de Al Nassr tras remate de Kingsley Coman.
5' PT: ¡SE LO PERDIERON JOAO FÉLIX Y CR7!
Joao Félix no pudo en primera instancia con Cozzani y, en el rebote, a Cristiano Ronaldo le tapó el remate el defensor Mansour Camara.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Al Nassr ya juega ante Al Kholood por la jornada 19 de la Saudi Pro League 2025-26.
EQUIPOS EN EL CAMPO
Al Kholood y Al Nassr están en el campo de juego para el partido.
AL KHOLOOD NUNCA LE GANÓ EN SU HISTORIA A AL NASSR
ASÍ FUE EL CALENTAMIENTO DE CR7 Y COMPAÑÍA
12' ST: ¡PROBÓ MANÉ!
Buena jugada de CR7 por izquierda, quien asistió a Sadio Mané. El senegalés remató con poca fuerza y permitió la atajada de Juan Pablo Cozzani.
ALINEACIONES CONFIRMADAS DE AL KHOLOOD Y AL NASSR
AL KHOLOOD: Juan Pablo Cozzani; Ramzi Solan, Norbert Gyömbér, Mansour Camara, Shaquille Pinas; Mohammed Sawaan, Kevin N'doram, John Buckley, Abdulaziz Al Aliwa; Hattan Bahebri y Ramiro Enrique. DT: Des Buckingham.
AL NASSR: Bento; Sultan Al Ghannam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Saad Al Nasser; Ángelo, Ali Al Hassan; Kingsley Coman, Joao Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.
CRISTIANO RONALDO QUIERE ACERCARSE A LOS 1.000 GOLES
Cristiano Ronaldo tiene, actualmente, 960 goles. Por lo tanto, le faltan 40 para llegar al número objetivo de los 1.000 goles. Ante Al Kholood tiene una buena oportunidad, ya que le supo marcar un gol en la Saudi Pro League pasada. Fue en el triunfo 3-1 del pasado 14 de marzo de 2025 donde anotó el primer gol de Al Nassr.
ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA SAUDI PRO LEAGUE
Al Nassr tiene 40 puntos y está a seis del líder Al Hilal (46). Si gana, quedará con 43, igualando la línea del Al Ahli y será uno de los dos escoltas, a tres puntos del primer lugar. Por su parte, Al Kholood marcha en la decimocuarta ubicación con 15 puntos.
POS.
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
DIF.
1
Al Hilal
46
18
14
4
0
29
2
Al Ahli
43
18
13
4
1
21
3
Al Nassr
40
17
13
1
3
27
4
Al Qadisiya
40
18
12
4
2
25
5
Al Taawoun
38
18
12
2
4
16
6
Al Ittihad
31
18
9
4
5
10
7
Al Ettifaq
29
18
8
5
5
-3
8
Al Khaleej
25
18
7
4
7
8
9
Al Fateh
22
18
6
4
8
-9
10
NEOM SC
21
17
6
3
8
-7
11
Al Fayha
20
18
5
5
8
-13
12
Al Hazem
20
18
5
5
8
-15
13
Al Shabab
16
18
3
7
8
-7
14
Al Kholood
15
17
5
0
12
-7
15
Al Riyadh
12
18
2
6
10
-20
16
Damac
11
17
1
8
8
-16
17
Al Okhdood
9
18
2
3
13
-20
18
Al Najma
5
18
0
5
13
-19
AL NASSR QUIERE QUEDAR A TRES PUNTOS DE AL HILAL
Al Nassr enfrenta a uno de los equipos que pelea por no descender, Al Kholood. El equipo de Cristiano Ronaldo, tras el empate de Al Hilal el jueves ante Al Qadisiya, tiene una buena oportunidad para aproximarse a tres unidades de ventaja del líder de la Saudi Pro League 2025-26.
