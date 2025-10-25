Al Nassr 1-0 Al Hazm EN VIVO y GRATIS con Cristiano Ronaldo por la Saudi Pro League: minuto a minuto

Al Nassr juega por la sexta fecha de la Saudi Pro League ante Al Hazm. Cristiano Ronaldo vuelve a ser titular tras descansar entre semana por la presentación de su equipo en la Liga de Campeones 2 de la AFC donde fue victoria 2-1 ante FC Goa en la India.

Nawaf Al Aqidi; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Kingsley Coman, Abdullah Al Khaibari, Ángelo, Sadio Mané; Joao Félix y Cristiano Ronaldo es la once titular elegido por Jorge Jesús para enfrentar a Al Hazm.

Jorge Jesús confirmó la alineación titular de Al Nassr. Hay dos cambios con respecto al partido que le ganó 5-1 a Al Fateh en la fecha pasada.

Banco de suplentes de Al Nassr : Mubarak Ahmed Al Buainain, Sultan Al Ghanam, Salem Al Najdi, Abdulelah Al Amri, Ali Al Hassan, Abdulrahman Ghareeb, Wesley, Haroune Camara y Mohammed Marran.

Marcelo Brozovic no forma parte de la convocatoria de Al Nassr para el duelo ante Al Hazm debido a una lesión . Cabe recordar que dicha molestia física la sufrió en el partido ante Al Fateh donde debió salir en el primer tiempo. Bento tampoco está disponible.

El entrenador tunecino Jalel Kadri confirmó los siguientes jugadores para enfrentar a Al Nassr: Bruno Varela; Abdulaziz Al Harbi, Sultan Tunkar, Abdulrahman Al Dakheel, Abdullah Al Shanqiti, Ahmed Al Nakhli; Basil Al Sayyali, Loreintz Rosier; Fabio Martins, Amir Sayoud y Omar Al Somah .

Por el golazo que convirtió ante Al Fateh recibe el premio al mejor gol de la jornada 5 de la Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo y Al Nassr ya están en el calentamiento de cara al partido ante Al Hazm.

Al Nassr es líder con 15 puntos en la Saudi Pro League. El único que lo igualó fue Al Taawon. Así, con una derrota, seguirá como líder, acompañado. Si empata o gana, quedará en lo más alto, en soledad.

Al Nassr y Al Hazm salieron a la cancha y, en minutos, comienza el partido.

Ya juegan Al Nassr y Al Hazm en el King Abdullah Sport City Stadium por la sexta fecha de la Saudi Pro League.

Se salvó Sadio Mané de una posible expulsión tras una revisión de VAR del árbitro. Al final, fue amonestado tras un duro pisotón a un rival.

Remate de Ángelo, bien detenido por Bruno Varela. Antes, la primera llegada de Al Hazm con un disparo también bien parado por Nawaf Al Aqidi.

Tras un centro, Cristiano Ronaldo tuvo su chance con un remate. Una buena volada de Bruno Varela salvó a Al Hazm.

Sadio Mané se fue mano a mano con Bruno Varela. Su remate se fue afuera, por el desvío de un defensor de Al Hazm.

Centro de Ayman Yahya y gran cabezazo de Joao Félix para el 1-0 de Al Nassr. Es el noveno gol del máximo goleador de la Saudi Pro League.

13:27hs Así fue el gol de Joao Félix para el 1-0 de Al Nassr

Tras el gol, el manejo del balón sigue siendo del Al Nassr. Aunque, Al Hazm llega con bastante gente a los contraataques cuando recupera la pelota. Le falta ser más preciso cuando la tiene.

Tiro de Ángelo, que se desvía en el camino y la pelota roza el palo y se fue al córner. Cerca el segundo de Al Nassr.

Con gol de Joao Félix, Al Nassr le gana a Al Hazm por 1-0.

El gol de Joao Félix rompió el cero, aunque los dirigidos por Jorge Jesús no se mostraron del todo claros en ataque. ¿Cristiano Ronaldo? Tuvo una chance clara que se la negó el arquero Bruno Varela, lejos el mejor de Al Hazm.

Al Nassr fue mejor que Al Hazm en todo el primer tiempo. Volcó mucho el ataque al sector izquierdo, quizás demasiado. Eso hizo que Sadio Mané y Ayman Yahya fuesen los más activos, mientras que Kingsley Coman tuvo muy poca participación. Bien Ángelo llegando al ataque.

Al Nassr 1-0 Al Hazm ya juegan el complemento. El gol de Joao Félix es la única diferencia en el marcador.

Tras un centro y un rebote, Cristiano Ronaldo tuvo el gol. Remató, pero el arquero Bruno Varela atajó de gran manera y salvó a Al Hazm del 0-2.

Omar Al Somah tuvo un tiro libre para empatar el partido, pero su remate se fue afuera.

¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Hazm?

Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Al Hazm vs. Al Nassr por la fecha 6 de la Saudi Pro League 2025-26:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:00 PM .

. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 03:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:00 AM .

. China: 02:00 AM.

¿Dónde ver en vivo a Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Hazm?

Al Nassr vs. Al Hazm, con Cristiano Ronaldo, no cuenta con transmisión para ver el partido en vivo en Sudamérica. Sólo en Estados Unidos se puede ver por FOX One, Fox Soccer Plus, Amazon Prime Video y fuboTV.