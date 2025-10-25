Al Nassr 1-0 Al Hazm EN VIVO y GRATIS con Cristiano Ronaldo por la Saudi Pro League: minuto a minuto

Cristiano Ronaldo vuelve a jugar con Al Nassr por la Saudi Pro League 2025-26. Este sábado 25 de octubre, desde la 1:00 p.m. (hora Lima), enfrenta a Al Hazm en el King Abdullah Sport City Stadium por la sexta jornada. El conjunto dirigido por Jorge Jesús está en el primer lugar del torneo y busca alejarse todavía más de sus perseguidores.
Luego de la victoria 2-1 ante FC Goa por la Liga de Campeones 2 de la AFC, Cristiano Ronaldo vuelve a ser titular tras descansar en este encuentro. Esta vez, el portugués ve acción por la Liga saudí donde acumula cinco goles en cinco partidos. El máximo goleador de Al Nassr y del certamen es Joao Félix tiene ocho tantos.
El conjunto amarillo y azul de Riad es el líder de la Liga saudí con puntaje ideal, ya que tiene 15 puntos por sus cinco victorias en las cinco jornadas. Al Hazm, por su parte, está en la parte de abajo, ya que está decimocuarto con sólo cinco unidades producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas.
¿A qué hora juega Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Hazm?
Estos son los horarios alrededor del mundo para el partido Al Hazm vs. Al Nassr por la fecha 6 de la Saudi Pro League 2025-26:
- Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:00 PM.
- Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:00 PM.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 03:00 PM.
- Estados Unidos (PT): 11:00 AM.
- México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:00 PM.
- España, Alemania, Francia e Italia: 08:00 PM.
- Portugal y Reino Unido: 07:00 PM.
- Corea del Sur/Japón: 03:00 AM.
- China: 02:00 AM.
¿Dónde ver en vivo a Cristiano Ronaldo en Al Nassr vs. Al Hazm?
Al Nassr vs. Al Hazm, con Cristiano Ronaldo, no cuenta con transmisión para ver el partido en vivo en Sudamérica. Sólo en Estados Unidos se puede ver por FOX One, Fox Soccer Plus, Amazon Prime Video y fuboTV.