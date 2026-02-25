No solo Paolo Guerrero, la dura baja que tendría Alianza Lima para su duelo ante UTC

Alianza Lima viene atravesando un problema bastante considerable con las lesiones. Esto es algo que viene aquejando al club desde la pretemporada, por lo que siempre Pablo Guede tiene que hacer rotaciones en el once titular para poder tratar de mantener el orden en el equipo. Lo que sí, parece que podrían perder un hombre importante para su duelo frente a UTC.

En el programa Modo Fútbol, se dio a conocer mediante el periodista José Varela que todo indica que Renzo Garcés no llegaría en las mejores condiciones a este encuentro en Cajamarca. Según lo que pudo dar a conocer, no ha estado entrenando con normalidad el central ‘Blanquiazul’. Presenta una dolencia en el pubis que lo mantendría apartado del equipo en este juego.

Renzo Garcés celebrando (Foto: Alianza Lima).

De esta forma, lo que se espera es que Gianfranco Chávez pase a jugar como central nuevamente. Posición en la que no ha venido jugando, ya que el entrenador argentino decidió ponerlo como volante de primera línea. De esta forma formaría dupla junto a Mateo Antoni que tras la salida de Carlos Zambrano tomó el puesto de titular en el cuadro ‘íntimo’.

Otros cambios por lesión en Alianza Lima

Este claro está no sería el único cambio que se daría en el once titular. En este caso Paolo Guerrero también quedaría fuera del equipo. La razón sería un dolor en la rodilla, la cual si bien no es tan grave, estarían buscando que no juegue por el campo del Estadio Héroes de San Ramón. Este al ser sintético, podría exponer de más al delantero de 42 años de edad.

Luis Ramos sería titular ante UTC (Foto: Alianza Lima).

Este cambio hace indicar que el que terminaría siendo el titular es Luis Ramos. El atacante nacional tiene todos los boletos para poder estar en el once titular. Para comenzar, es alguien acostumbrado a jugar en la altura por su pasado en el cuadro de Cusco FC. Sin mencionar que Federico Girotti no viene siendo tomado en cuenta como delantero en punta, sino más que todo como extremo.

¿Cuándo juega UTC vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura?

Por la fecha número 5 del Torneo Apertura de la Liga 1, UTC se enfrenta a Alianza Lima. Este juego se desarrollará el próximo sábado 28 de febrero desde las 1:15 horas de Perú. El Estadio elegido para disputar el encuentro es el Héroes de San Ramón. La transmisión estará a cargo de L1 Max, pero también podrás seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Datos Claves: