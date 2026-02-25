Milimétrico offside vía VAR: el polémico gol anulado a Arda Guler en la vuelta entre Real Madrid y Benfica

Real Madrid estuvo a punto de ponerse 2-1 en el partido de vuelta ante Benfica por los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. Todo el Santiago Bernabéu estaba festejando el gol anotado por Arda Güler tras algunos problemas en la defensa visitante. Sin embargo, apareció el VAR y decretó que hubo un offside previo de Gonzalo García. La jugada causa polémica en España.

Partidazo entre Real Madrid y Benfica en el Bernabéu. Lo ganaba el visitante 1-0 por el gol de Rafa Silva al minuto 14, pero respondió rápido Aurèlien Tchouamèni dos minutos después para el empate 1-1. Y al minuto 31 de juego, Arda Guler ponía parcialmente el 2-1.

De un centro de Vinícius Júnior, Fede Valverde bajó el balón y Gonzalo García no pudo definir ante la resistencia de Nicolás Otamendi. Sin embargo, tanto el defensor de Benfica como el arquero Anatoliy Trubin quedaron dispersos y sin poder despejar el balón. Arda Güler estuvo muy rápido, puso el pie y marcó lo que era el 2-1.

Sin embargo, poco después, el árbitro Slavko Vincic atendió el llamado del VAR liderado por Christian Dingert, quien le marcó el offside de Gonzalo García antes de que el turco defina a gol. Así, el 2-1 del conjunto ‘merengue’ fue anulado y todo quedó en empate 1-1 parcial.

El offside de Gonzalo García que cobraron desde el VAR y anuló el 2-1 (UEFA).

El offside que cobraron desde el VAR muestra una parte mínima del hombro de Gonzalo en posición de adelanto ante el presunto último hombre de Benfica, que en este caso es Tomás Araújo. Este cobro es uno de los tantos cuestionamientos que tienen en contra del sistema de videoarbitraje por estas posiciones de adelanto milimétricas y donde el jugador no saca casi ventaja de la situación.

