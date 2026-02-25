Es tendencia:
Perú vs. España en México: se hizo oficial el día y la ciudad del amistoso por Fecha FIFA

La Selección Peruana logró cerrar su primer amistoso de junio, será ante España en la Fecha FIFA y ya se sabe el día del encuentro.

Por Aldo Cadillo

Perú vs. España en amistoso en México.
Perú vs. España en amistoso en México.

La selección de Perú ya tiene rival, fecha y escenario para uno de sus amistosos más exigentes del año. Según la información revelada, la Blanquirroja enfrentará a España en la Fecha FIFA de junio, en un choque que promete máxima atención internacional.

El periodista Gustavo Peralta confirmó en L1 MAX que el partido está prácticamente cerrado. “Es un hecho que Perú va a jugar con España, el 8 de junio, en la ciudad de Puebla y en el estadio Cuauhtémoc”, señaló, despejando las dudas sobre la sede del esperado amistoso.

El escenario será el Estadio Cuauhtémoc, recinto que albergará este atractivo duelo internacional. La elección de Puebla responde a la logística de ambos combinados y al interés comercial de llevar el partido a territorio mexicano, más a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Peralta también reveló el trasfondo de las negociaciones. En un inicio, la federación española tenía en agenda un amistoso frente a Chile, pero ese plan se cayó cuando la Roja cerró un compromiso ante Portugal.

La prueba más exigente para el Perú de Mano Menezes

El partido será el tercer encuentro amistoso para la Selección Peruana al mando del técnico Mano Menezes. La idea es que el entrenador tenga la mayor cantidad de desafíos para que pueda encontrar el ritmo adecuado para Perú.

Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, explicó por qué Sporting Cristal clasificó y no descartó dirigir en Perú

Con fecha y sede definidas, el Perú vs. España del 8 de junio ya empieza a calentar motores. Un examen de jerarquía, con vitrina global y con la expectativa de ver si la selección peruana está lista para competir de tú a tú ante la élite europea.

Perú vs. España jugarán en México. (Foto: Producción Bolavip)

¿Cuál es el historial entre Perú vs. España?

Perú y España se han enfrentado en tres ocasiones, todas por amistosos, y en todas la selección de Europa consiguió el triunfo. La primera vez fue en 1960, cuando España venció 3-1 a Perú. Después, en el 2004, se volvieron a enfrentar y España ganó 2-1. Finalmente, en el 2008, tuvieron otro partido y España volvió a vencer a Perú por 2-1.

¿Cuánto y dónde juegan Perú vs. España?

Perú choca ante España el 8 de junio en Puebla y en duelo por la Fecha FIFA, previo al Mundial 2026.

Datos claves

  • Perú enfrentará a España el 8 de junio en un amistoso internacional.
  • El partido se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, México.
  • Mano Menezes dirigirá su tercer encuentro amistoso al mando de la Selección Peruana.
Aldo Cadillo
