El Torneo Colombiano está llegando a su final y se viene una definición de candela. En este caso, se van a jugar partidos importantes en el Grupo A que podrían llegar a definir la tabla de posiciones. Eso sí, no va a ser para nada fácil en ninguno de los dos juegos que se disputarán en simultáneo.

Tenemos a Junior de Barranquilla como el número uno en la tabla en estos momentos, el cuadro ‘Tiburón’ tiene un total de 11 puntos. Mientras tanto, el que lo sigue más cercano y único competidor sería Atlético Nacional con 8 unidades que podría arrebatarle el primer lugar.

Pero claro, para que pase esto tendría el cuadro ‘Tiburón’ caer frente a DIM, duelo que no va a ser nada fácil para ambos rivales. En este caso, el conjunto de Medellín va a ir como local, así que buscarán evitar que le terminen ganando este último juego del año que tendrán.

Por su lado, Atlético Nacional va a jugar de visitante también solo que ante América de Cali del peruano Luis Ramos. Así que ambos competidores que pelean por el primer lugar van a estar en condición de forasteros en estos duelos de definición. En este caso, ambos partidos darán inicio desde las 17:15 horas de Perú y Colombia.

Así se mueve la tabla de posiciones

Sigue en VIVO como se da el movimiento de la tabla de posiciones en el grupo A en busca del primer lugar.

Tabla de posiciones del Grupo A:

