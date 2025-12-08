América 3-2 Atlético Nacional EN VIVO y GRATIS Cuadrangulares Grupo A Liga BetPlay vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

El cuadro de América de Cali se salvó, Morelos la mandó al palo con un remate de media distancia.

Dairon Asprilla convirtió el 3-2 con un remate potente dentro del área y el partido se pone emocionante en el final.

Se viene la definición del Cuadrangular de la Liga Colombiana y el Grupo A está al rojo vivo. En este caso, América de Cali ya no se juega nada, pero quieren terminar de gran forma su año. Aunque Atlético Nacional va a tratar de ganar se visita para intentar meterse en el primer lugar. Duelo de candela en Colombia.

Este encuentro se disputará este lunes 8 de diciembre desde las 17:15 horas de Perú y Colombia. El duelo está programado para jugarse en el Estadio Pascual Guerrero y será un juego de vida o muerte para los ‘Verdes’. Así que se espera una gran afluencia de público, así como también emociones.

Junior de Barranquilla por el momento es el primero en este grupo A con 11 puntos. Por lo que es importante que termine perdiendo contra DIM para que Atlético Nacional lo pueda pasar, ya que actualmente tiene 8 unidades. Siendo el único equipo que puede modificar la tabla. Pues Los otros dos cuadros ya están eliminados.