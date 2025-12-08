Es tendencia:
América 3-2 Atlético Nacional EN VIVO y GRATIS Cuadrangulares Grupo A Liga BetPlay vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

América de Cali recibe a Atlético Nacional en la fecha 6 de la Liga BetPlay.

¡Final del partido!

América de Cali venció 3-2 a Atlético Nacional, Junior jugará la final ante Deportes Tolima.

86' ¡Cambios en América de Cali!

Siguen los cambios en América de Cali: Mateo Castillo Márquez sale por Andrés Mosquera y Kevin Angulo deja el campo por Andrés Roa.

80' ¡Tarjeta amarilla en América de Cali!

Rafael Carrascal fue amonestado después de una protesta al árbitro.

76' ¡Cambio en América de Cali!

El conjunto local hace una nueva variante: Jan Lucumí sale por José Cavadia.

69' ¡Gooooooool de Atlético Nacional!

Dairon Asprilla convirtió el 3-2 con un remate potente dentro del área y el partido se pone emocionante en el final.

67' ¡Cambios en Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional decidió hacer dos cambios más: Camilo Cándido sale por Andrés Salazar y Marino Hinestroza por Dairon Asprilla.

67' ¡Cambio en América de Cali!

Dylan Borrero no sigue más en el partido por lesión, en su lugar ingresa Joel Romero.

64' ¡Tarjeta amarilla en América de Cali!

Nicolás Hernández terminó siendo amonestado por el árbitro.

63' ¡Casi llega el cuarto!

América de Cali estuvo cerca del cuarto, pero David Ospina evitó el gol con una enorme atajada.

62' ¡Cambio en Atlético Nacional!

Juan Bauza ingresa al partido en lugar de Marlos Moreno.

56' ¡Goooool de América de Cali!

El América aumenta el marcado con un nuevo gol de Dylan Borrero, David Ospina no pudo evitar el remate.

52' ¡Palo para Atlético Nacional!

El cuadro de América de Cali se salvó, Morelos la mandó al palo con un remate de media distancia.

47' ¡Gooooooool de Junior!

El cuadro 'Tiburón' encontró el descuento por medio de Bryan Castrillón, ahora DIM lo gana 2-1 a Junior.

¡Arrancó el segundo tiempo!

Ya comenzó el segundo tiempo América de Cali lo va ganando 2-1 a Atlético Nacional.

45+10' ¡Gooooool de DIM!

José Ortiz puso el 2-0 y Junior está dando ventaja ante DIM de visitante.

¡Final del primer tiempo!

Descanso en el Olímpico Pascual Guerrero, América gana 2-1 a Atlético Nacional.

43' ¡Se salva Nacional!

América de Cali con un remate de media distancia casi marca el tercero.

40' ¡Penal fallado para Junior!

En el otro partido Junior falló un penal, Edwin Herrera no pudo anotar.

31' ¡Goooool de Atlético Nacional!

Alfredo Morelos descuenta y todavía el cuadro de Atlético Nacional sueña con darle vuelta al resultado.

27' ¡Gooooool de DIM!

En el otro partido, el cuadro de DIM se pone adelante por medio de Brayan Léon Muñiz.

22' ¡Goooooool de América de Cali!

Dylan Borrero de remate de media distancia pone el segundo del partido, América lo gana 2-0 ante Atlético Nacional.

19' ¡Goooooool de América de Cali!

Andrés Román termina anotando en contra, América de Cali se pone adelante en un tiro de esquina.

16' ¡Partido trabado!

Se ve un partido trabado entre América de Cali y Atlético Nacional, todavía no hay acciones claras de gol.

4' ¡Tarjeta amarilla en América de Cali!

Jan Lucumí es el primer amonestado del partido por una falta en ataque del cuadro de Atlético Nacional.

¡Inició el partido!

Ya se juega el América vs. Atlético Nacional.

¡Calentamiento de Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional calienta antes del importante partido ante América de Cali.

¡Alineación de América de Cali!

El cuadro de América de Cali sale de la siguiente forma: Jorge Soto; Mateo Castillo, Jean Pestaña, Nicolás Hernández, Omar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carracal, Jan Lucumí; Dylan Borrero, Tilamn Palacios y Kevin Angulo.

¡Alineación de Atlético Nacional!

Así va el cuadro de Atlético Nacional: Ospina; Tesillo, García, Román, Cándido; Campuzano, Rivero, Rengifo, Moreno, Hinestroza; Morelos.

¡Definición de candela!

Se viene una importante definición en el Torneo Colombiano entre América de Cali vs. Atlético Nacional, pero también DIM vs. Junior.

¡Bienvenidos al América de Cali vs. Atlético Nacional!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del América de Cali vs. Atlético Nacional.

Atlético Nacional vs. América de Cali.
Se viene la definición del Cuadrangular de la Liga Colombiana y el Grupo A está al rojo vivo. En este caso, América de Cali ya no se juega nada, pero quieren terminar de gran forma su año. Aunque Atlético Nacional va a tratar de ganar se visita para intentar meterse en el primer lugar. Duelo de candela en Colombia.

Este encuentro se disputará este lunes 8 de diciembre desde las 17:15 horas de Perú y Colombia. El duelo está programado para jugarse en el Estadio Pascual Guerrero y será un juego de vida o muerte para los ‘Verdes’. Así que se espera una gran afluencia de público, así como también emociones.

Junior de Barranquilla por el momento es el primero en este grupo A con 11 puntos. Por lo que es importante que termine perdiendo contra DIM para que Atlético Nacional lo pueda pasar, ya que actualmente tiene 8 unidades. Siendo el único equipo que puede modificar la tabla. Pues Los otros dos cuadros ya están eliminados.

