Todos los premios que se entregan en la gala del Balón de Oro 2025

Este lunes 22 de setiembre, se vivirá uno de los eventos más importantes del mundo del fútbol. En el que conoceremos al que será el nuevo Balón de Oro 2025. Pero no será el único premio que se entregue en esta ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro de Chatelet, en la capital francesa, París.

Definitivamente el premio más importantes de todos será el Balón de Oro, con el que se conocerá al mejor jugador masculino de este 2025. Una decisión que no ha sido nada fácil de tomar como en años anteriores, esta vez los candidatos han estado en un nivel bastante parejo que ha hecho que la votación no sea tan sencilla.

¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

En este caso hay una gran cantidad de premios que se va a tener. Debemos recordar que se viene trabajando en una unión en el fútbol, así que esta ceremonia se premia tanto en la rama masculina como femenina.

Publicidad

Publicidad

Premios que se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025:

• Balón de Oro masculino (al mejor jugador, temporada 2024/25).

• Balón de Oro femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25).

• Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven, temporada 2024/25).

• Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven, temporada 2024/25).

• Trofeo Yashin masculino (al mejor portero, temporada 2024/25).

• Trofeo Yashin femenino (a la mejor jugadora, temporada 2024/25).

• Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club/selección nacional, temporada 2024/25).

• Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club /selección nacional, temporada 2024/25).

• Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club/selección nacional, temporada 2024/25).

• Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenador/a en club/selección nacional, temporada 2024/25).

• Trofeo al Club del Año masculino.

• Trofeo al Club del Año femenino.

• Premio Sócrates.

¿Cómo se deciden los premios del Balón de Oro?

Uno de los puntos más importantes que se toma en cuenta es la actuación individual de los jugadores. También lo importante que fueron en sus clubes, tanto como el impacto que tuvieron en el deporte. Pero no solo eso, sino también lo que lograron a nivel colectivo con su equipo. Por último, clase y juego limpio.

Los favoritos al Balón de Oro

En la rama masculina es posiblemente una de las más peleadas de los últimos años. La opinión es dividida, pero Lamine Yamal de tan solo 18 años corre como uno de los grandes favoritos. Su gran nivel con el FC Barcelona ha sido vital para que sea considerado como uno de las estrellas en esta ceremonia.

Publicidad

Publicidad

Pero no la tendrá fácil, pues Ousmane Dembelé también ha sido de los mejores, su gran rendimiento dentro del terreno de juego ha sido vital para el PSG. Equipo que levantó su primera Champions League gracias a un juego agresivo, el cual comenzaba desde los delanteros. Por lo que el francés supo mostrarse para liderar a los parisinos a la victoria.

En la rama femenina tenemos a Alexia Putellas como una de las grandes favoritas para logar el premio máximo. A nivel España consiguió ser una de las mejores con números impresionantes, ganándolo todo. Pero a nivel internacional no le terminó de ir muy bien.

Mientras que su gran rival es Alessia Russo, jugadora inglesa del Arsenal es de las favoritas para el premio. Esto luego de hacer un tremendo campeonato, logrando la Champions League Femenina, así como la Eurocopa 2025. Siendo titular en ambas finales que le permitieron coronar un gran año.

Publicidad

Publicidad