Mbappé, Haaland y Lamine Yamal superan con contundencia a Messi y Cristiano Ronaldo en ranking para el Mundial 2026

El mundo del fútbol está a punto de vivir uno de los más grandes torneos. Hablamos de nada más y nada menos que la Copa del Mundo que se celebrará el 2026 en Estadios Unidos, Canadá y México. Certamen que podría ser el fin de las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes posiblemente cuelguen los botines en sus respectivas selecciones tras este emocionante campeonato.
Viendo lo que se viene en el continente Norteamericano, el medio The Athletic decidió hacer una lista de los 100 jugadores más importantes que estarán presentes en este torneo. En el cual, ha generado mucha controversia puesto que hay algunos puestos que quizás no gustan tanto para los grandes exponentes que estarán participando en este campeonato.
Ahora, para este ranking se tomó una serie de criterio que podrían ser bastante polémicos. Pero que claro, tratan de buscar que todo sea lo más parejo posible en busca de los mejores jugadores.
Criterios que se tomaron en cuenta:
- Calificación en FotMob.
- Rendimiento histórico (logros individuales y colectivos de cada jugador).
- Importancia del jugador en su selección.
- El valor de mercado en Transfermarkt.
- Calificación en el FC26.
La lista de los jugadores más importantes para el Mundial 2026
Si hablamos de los más importantes jugadores de los últimos años, tenemos que mencionar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cracks que marcaron una época importante en el fútbol, pero que a pesar de esto no están entre los primeros. El portugués aparece en el lugar número 25, mientras que el argentino en el puesto 8.
Lionel Messi, figura de la Selección Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022 (Foto: Getty).
En este caso, el top 3 termina siendo con Kylian Mbappé como el jugador más valioso en este certamen. Después tenemos a Erling Haaland que comandará en el ataque a Noruega. Mientras que por último, Lamine Yamal aparece en el puesto tres para completar el podio.
Habrá que estar atento a estos jugadores, en busca de ver si logran superar con creces las expectativas que ya se tiene sobre ellos antes del inicio del certamen. Sobre todo siendo bastante jóvenes, se esperaría que puedan ser un gran aporte para Francia, España y Noruega. Los dos primeros son claros candidatos, mientras que el último podría ser una de las grandes sorpresas.
Lista completa de los 100 mejores jugadores para el Mundial 2026:
- Kylian Mbappé | Francia
- Erling Haaland | Noruega
- Lamine Yamal | España
- Harry Kane | Inglaterra
- Pedri | España
- Jude Bellingham | Inglaterra
- Vinicius Jr. | Brasil
- Lionel Messi | Argentina
- Kevin De Bruyne | Bélgica
- Gianluigi Donnarumma | Italia
- Virgil van Dijk | Países Bajos
- Rodri | España
- Vitinha | Portugal
- Raphinha | Brasil
- Luis Díaz | Colombia
- Bukayo Saka | Inglaterra
- Robert Lewandowski | Polonia
- Declan Rice | Inglaterra
- Mohamed Salah | Egipto
- Ousmane Dembélé | Francia
- Moisés Caicedo | Ecuador
- Achraf Hakimi | Marruecos
- Gabriel Magalhaes | Brasil
- Michael Olise | Francia
- Cristiano Ronaldo | Portugal
- Thibaut Courtois | Bélgica
- Federico Valverde | Uruguay
- Joshua Kimmich | Alemania
- Bruno Fernandes | Portugal
- Arda Guler | Turquía
- Alessandro Bastoni | Italia
- Julián Álvarez | Argentina
- Luka Modric | Croacia
- Jamal Musiala | Alemania
- Nuno Mendes | Portugal
- Frenkie de Jong | Países Bajos
- Heung-min Son | Corea del Sur
- Sadio Mané | Senegal
- Christian Pulisic | Estados Unidos
- Granit Xhaka | Suiza
- Wiliam Saliba | Francia
- Alisson Becker | Brasil
- Alphonso Davies | Canadá
- Joao Neves | Portugal
- Bruno Guimaraes | Brasil
- Florian Wirtz | Alemania
- Lautaro Martínez | Argentina
- Alexis Mac Allister | Argentina
- Ruben Dias | Portugal
- Antonio Rudiger | Alemania
- Mehdi Taremi | Irán
- Cody Gakpo | Países Bajos
- Martin Odegaard | Noruega
- Enzo Fernández | Argentina
- Jeremy Doku | Bélgica
- Josko Gvardiol | Croacia
- Ryan Gravenberch | Países Bajos
- Willian Pacho | Ecuador
- Marquinhos | Brasil
- Trent Alexander-Arnold | Inglaterra
- Jules Koundé | Francia
- Mike Maignan | Francia
- Nicoló Barella | Italia
- Riyad Mahrez | Argelia
- Emiliano Martínez | Argentina
- Desiré Doué | Francia
- Bradley Barcola | Francia
- Scott McTominay | Escocia
- Cole Palmer | Inglaterra
- Phil Foden | Inglaterra
- Mohamed Kudus | Ghana
- Nico Williams | España
- Aurelien Tchouamení | Francia
- Kai Havertz | Alemania
- Marcus Thuram | Francia
- Gavi | España
- Dani Olmo | España
- Omar Marmoush | Egipto
- Sandro Tonali | Italia
- Tijjani Reijnders | Países Bajos
- Antoine Semenyo | Ghana
- Ousmane Diomande | Costa de Marfil
- Brahim Díaz | Marruecos
- Xavi Simons | Países Bajos
- Rafael Leao | Portugal
- Abdukodir Kusanov | Uzbekistán
- Martín Zubimendi | España
- Eduardo Camavinga | Francia
- Pau Cubarsi | España
- Manuel Neuer | Alemania
- Nicolas Jackson | Senegal
- Willian Estevao | Brasil
- Rodrygo | Brasil
- Hugo Ekitike | Francia
- Aleksandar Pavlovic | Alemania
- Dean Huijsen | España
- Gilberto Mora | México
- Karou Mitoma | Japón
- Matheus Cunha | Brasil
- Takefusa Kubo | Japón
