Mbappé, Haaland y Lamine Yamal superan con contundencia a Messi y Cristiano Ronaldo en ranking para el Mundial 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo superados en inesperado ranking previo al Mundial del 2026.

Por Bruno Castro

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal.
El mundo del fútbol está a punto de vivir uno de los más grandes torneos. Hablamos de nada más y nada menos que la Copa del Mundo que se celebrará el 2026 en Estadios Unidos, Canadá y México. Certamen que podría ser el fin de las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes posiblemente cuelguen los botines en sus respectivas selecciones tras este emocionante campeonato.

Cristiano Ronaldo, en el último partido de Portugal ante Irlanda (Foto: Getty).

Viendo lo que se viene en el continente Norteamericano, el medio The Athletic decidió hacer una lista de los 100 jugadores más importantes que estarán presentes en este torneo. En el cual, ha generado mucha controversia puesto que hay algunos puestos que quizás no gustan tanto para los grandes exponentes que estarán participando en este campeonato.

Ahora, para este ranking se tomó una serie de criterio que podrían ser bastante polémicos. Pero que claro, tratan de buscar que todo sea lo más parejo posible en busca de los mejores jugadores.

Criterios que se tomaron en cuenta:

  • Calificación en FotMob.
  • Rendimiento histórico (logros individuales y colectivos de cada jugador).
  • Importancia del jugador en su selección.
  • El valor de mercado en Transfermarkt.
  • Calificación en el FC26.

La lista de los jugadores más importantes para el Mundial 2026

Si hablamos de los más importantes jugadores de los últimos años, tenemos que mencionar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cracks que marcaron una época importante en el fútbol, pero que a pesar de esto no están entre los primeros. El portugués aparece en el lugar número 25, mientras que el argentino en el puesto 8.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022 (Foto: Getty).

¿Contra quién juega Italia? Cruces y llaves confirmadas del repechaje UEFA para el Mundial 2026

En este caso, el top 3 termina siendo con Kylian Mbappé como el jugador más valioso en este certamen. Después tenemos a Erling Haaland que comandará en el ataque a Noruega. Mientras que por último, Lamine Yamal aparece en el puesto tres para completar el podio.

Habrá que estar atento a estos jugadores, en busca de ver si logran superar con creces las expectativas que ya se tiene sobre ellos antes del inicio del certamen. Sobre todo siendo bastante jóvenes, se esperaría que puedan ser un gran aporte para Francia, España y Noruega. Los dos primeros son claros candidatos, mientras que el último podría ser una de las grandes sorpresas.

Lista completa de los 100 mejores jugadores para el Mundial 2026:

  1. Kylian Mbappé | Francia 
  2. Erling Haaland | Noruega 
  3. Lamine Yamal | España 
  4. Harry Kane | Inglaterra
  5. Pedri | España 
  6. Jude Bellingham | Inglaterra
  7. Vinicius Jr. | Brasil 
  8. Lionel Messi | Argentina
  9. Kevin De Bruyne | Bélgica
  10. Gianluigi Donnarumma | Italia 
  11. Virgil van Dijk | Países Bajos 
  12. Rodri | España 
  13. Vitinha | Portugal 
  14. Raphinha | Brasil 
  15. Luis Díaz | Colombia 
  16. Bukayo Saka | Inglaterra
  17. Robert Lewandowski | Polonia 
  18. Declan Rice | Inglaterra 
  19. Mohamed Salah | Egipto 
  20. Ousmane Dembélé | Francia 
  21. Moisés Caicedo | Ecuador 
  22. Achraf Hakimi | Marruecos 
  23. Gabriel Magalhaes | Brasil 
  24. Michael Olise | Francia 
  25. Cristiano Ronaldo | Portugal
  26. Thibaut Courtois | Bélgica 
  27. Federico Valverde | Uruguay
  28. Joshua Kimmich | Alemania 
  29. Bruno Fernandes | Portugal 
  30. Arda Guler | Turquía 
  31. Alessandro Bastoni | Italia 
  32. Julián Álvarez | Argentina 
  33. Luka Modric | Croacia 
  34. Jamal Musiala | Alemania 
  35. Nuno Mendes | Portugal 
  36. Frenkie de Jong | Países Bajos 
  37. Heung-min Son | Corea del Sur 
  38. Sadio Mané | Senegal
  39. Christian Pulisic | Estados Unidos 
  40. Granit Xhaka | Suiza 
  41. Wiliam Saliba | Francia 
  42. Alisson Becker | Brasil
  43. Alphonso Davies | Canadá 
  44. Joao Neves | Portugal 
  45. Bruno Guimaraes | Brasil 
  46. Florian Wirtz | Alemania 
  47. Lautaro Martínez | Argentina
  48. Alexis Mac Allister | Argentina
  49. Ruben Dias | Portugal 
  50. Antonio Rudiger | Alemania 
  51. Mehdi Taremi | Irán 
  52. Cody Gakpo | Países Bajos 
  53. Martin Odegaard | Noruega 
  54. Enzo Fernández | Argentina 
  55. Jeremy Doku | Bélgica 
  56. Josko Gvardiol | Croacia 
  57. Ryan Gravenberch | Países Bajos 
  58. Willian Pacho | Ecuador 
  59. Marquinhos | Brasil 
  60. Trent Alexander-Arnold | Inglaterra 
  61. Jules Koundé | Francia
  62. Mike Maignan | Francia
  63. Nicoló Barella | Italia 
  64. Riyad Mahrez | Argelia 
  65. Emiliano Martínez |  Argentina 
  66. Desiré Doué | Francia 
  67. Bradley Barcola | Francia
  68. Scott McTominay | Escocia 
  69. Cole Palmer | Inglaterra
  70. Phil Foden | Inglaterra
  71. Mohamed Kudus | Ghana 
  72. Nico Williams | España 
  73. Aurelien Tchouamení | Francia 
  74. Kai Havertz | Alemania 
  75. Marcus Thuram | Francia
  76. Gavi | España 
  77. Dani Olmo | España 
  78. Omar Marmoush | Egipto  
  79. Sandro Tonali | Italia 
  80. Tijjani Reijnders | Países Bajos 
  81. Antoine Semenyo | Ghana 
  82. Ousmane Diomande | Costa de Marfil 
  83. Brahim Díaz | Marruecos 
  84. Xavi Simons | Países Bajos 
  85. Rafael Leao | Portugal 
  86. Abdukodir Kusanov | Uzbekistán 
  87. Martín Zubimendi | España 
  88. Eduardo Camavinga | Francia
  89. Pau Cubarsi | España 
  90. Manuel Neuer | Alemania 
  91. Nicolas Jackson | Senegal 
  92. Willian Estevao | Brasil
  93. Rodrygo | Brasil 
  94. Hugo Ekitike | Francia 
  95. Aleksandar Pavlovic | Alemania 
  96. Dean Huijsen | España 
  97. Gilberto Mora | México 
  98. Karou Mitoma | Japón 
  99. Matheus Cunha | Brasil 
  100. Takefusa Kubo | Japón
Datos Claves

  • Kylian Mbappé lidera el ranking de los 100 mejores jugadores para el Mundial 2026.
  • Erling Haaland y Lamine Yamal completan el podio de la lista elaborada por The Athletic.
  • Lionel Messi aparece en la octava posición y Cristiano Ronaldo en el puesto 25.
bruno castro
Bruno Castro
