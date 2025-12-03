Mbappé, Haaland y Lamine Yamal superan con contundencia a Messi y Cristiano Ronaldo en ranking para el Mundial 2026

El mundo del fútbol está a punto de vivir uno de los más grandes torneos. Hablamos de nada más y nada menos que la Copa del Mundo que se celebrará el 2026 en Estadios Unidos, Canadá y México. Certamen que podría ser el fin de las carreras de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes posiblemente cuelguen los botines en sus respectivas selecciones tras este emocionante campeonato.

Cristiano Ronaldo, en el último partido de Portugal ante Irlanda (Foto: Getty).

Viendo lo que se viene en el continente Norteamericano, el medio The Athletic decidió hacer una lista de los 100 jugadores más importantes que estarán presentes en este torneo. En el cual, ha generado mucha controversia puesto que hay algunos puestos que quizás no gustan tanto para los grandes exponentes que estarán participando en este campeonato.

Ahora, para este ranking se tomó una serie de criterio que podrían ser bastante polémicos. Pero que claro, tratan de buscar que todo sea lo más parejo posible en busca de los mejores jugadores.

Criterios que se tomaron en cuenta:

Calificación en FotMob.

Rendimiento histórico (logros individuales y colectivos de cada jugador).

Importancia del jugador en su selección.

El valor de mercado en Transfermarkt.

Calificación en el FC26.

La lista de los jugadores más importantes para el Mundial 2026

Si hablamos de los más importantes jugadores de los últimos años, tenemos que mencionar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Cracks que marcaron una época importante en el fútbol, pero que a pesar de esto no están entre los primeros. El portugués aparece en el lugar número 25, mientras que el argentino en el puesto 8.

Lionel Messi, figura de la Selección Argentina y campeón del mundo en Qatar 2022 (Foto: Getty).

En este caso, el top 3 termina siendo con Kylian Mbappé como el jugador más valioso en este certamen. Después tenemos a Erling Haaland que comandará en el ataque a Noruega. Mientras que por último, Lamine Yamal aparece en el puesto tres para completar el podio.

Habrá que estar atento a estos jugadores, en busca de ver si logran superar con creces las expectativas que ya se tiene sobre ellos antes del inicio del certamen. Sobre todo siendo bastante jóvenes, se esperaría que puedan ser un gran aporte para Francia, España y Noruega. Los dos primeros son claros candidatos, mientras que el último podría ser una de las grandes sorpresas.

Lista completa de los 100 mejores jugadores para el Mundial 2026:

Kylian Mbappé | Francia Erling Haaland | Noruega Lamine Yamal | España Harry Kane | Inglaterra Pedri | España Jude Bellingham | Inglaterra Vinicius Jr. | Brasil Lionel Messi | Argentina Kevin De Bruyne | Bélgica Gianluigi Donnarumma | Italia Virgil van Dijk | Países Bajos Rodri | España Vitinha | Portugal Raphinha | Brasil Luis Díaz | Colombia Bukayo Saka | Inglaterra Robert Lewandowski | Polonia Declan Rice | Inglaterra Mohamed Salah | Egipto Ousmane Dembélé | Francia Moisés Caicedo | Ecuador Achraf Hakimi | Marruecos Gabriel Magalhaes | Brasil Michael Olise | Francia Cristiano Ronaldo | Portugal Thibaut Courtois | Bélgica Federico Valverde | Uruguay Joshua Kimmich | Alemania Bruno Fernandes | Portugal Arda Guler | Turquía Alessandro Bastoni | Italia Julián Álvarez | Argentina Luka Modric | Croacia Jamal Musiala | Alemania Nuno Mendes | Portugal Frenkie de Jong | Países Bajos Heung-min Son | Corea del Sur Sadio Mané | Senegal Christian Pulisic | Estados Unidos Granit Xhaka | Suiza Wiliam Saliba | Francia Alisson Becker | Brasil Alphonso Davies | Canadá Joao Neves | Portugal Bruno Guimaraes | Brasil Florian Wirtz | Alemania Lautaro Martínez | Argentina Alexis Mac Allister | Argentina Ruben Dias | Portugal Antonio Rudiger | Alemania Mehdi Taremi | Irán Cody Gakpo | Países Bajos Martin Odegaard | Noruega Enzo Fernández | Argentina Jeremy Doku | Bélgica Josko Gvardiol | Croacia Ryan Gravenberch | Países Bajos Willian Pacho | Ecuador Marquinhos | Brasil Trent Alexander-Arnold | Inglaterra Jules Koundé | Francia Mike Maignan | Francia Nicoló Barella | Italia Riyad Mahrez | Argelia Emiliano Martínez | Argentina Desiré Doué | Francia Bradley Barcola | Francia Scott McTominay | Escocia Cole Palmer | Inglaterra Phil Foden | Inglaterra Mohamed Kudus | Ghana Nico Williams | España Aurelien Tchouamení | Francia Kai Havertz | Alemania Marcus Thuram | Francia Gavi | España Dani Olmo | España Omar Marmoush | Egipto Sandro Tonali | Italia Tijjani Reijnders | Países Bajos Antoine Semenyo | Ghana Ousmane Diomande | Costa de Marfil Brahim Díaz | Marruecos Xavi Simons | Países Bajos Rafael Leao | Portugal Abdukodir Kusanov | Uzbekistán Martín Zubimendi | España Eduardo Camavinga | Francia Pau Cubarsi | España Manuel Neuer | Alemania Nicolas Jackson | Senegal Willian Estevao | Brasil Rodrygo | Brasil Hugo Ekitike | Francia Aleksandar Pavlovic | Alemania Dean Huijsen | España Gilberto Mora | México Karou Mitoma | Japón Matheus Cunha | Brasil Takefusa Kubo | Japón

Datos Claves

Kylian Mbappé lidera el ranking de los 100 mejores jugadores para el Mundial 2026.

Erling Haaland y Lamine Yamal completan el podio de la lista elaborada por The Athletic.

Lionel Messi aparece en la octava posición y Cristiano Ronaldo en el puesto 25.

