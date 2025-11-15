Lamine Yamal es la principal baja de la Selección de España en el partido de este sábado 15 de noviembre ante Georgia. Se trata del quinto duelo de estos dos seleccionados en el Grupo E en Tiflis por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026. La figura del FC Barcelona ha estado envuelto en una nueva polémica que lo llevó a ser desconvocado.

A comienzos de esta semana, todo estaba dado para la presencia de Lamine Yamal con la Selección de España para esta fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, por decisión de Luis de la Fuente y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), fue dado de baja. Ahora, ‘La Furia Roja’ busca asegurar su clasificación al Mundial 2026 sin su joven estrella.

¿Por qué no juega Lamine Yamal hoy en Georgia vs. España?

Lamine Yamal fue desconvocado de la Selección de España y no forma parte de los futbolistas disponibles para esta fecha FIFA de noviembre y, por ende, es baja ante Georgia. Todo tiene que ver con unas molestias en el pubis que padece el futbolista del FC Barcelona, aunque también hay una gran polémica al respecto.

Es que debido a esta dolencia, Yamal inició un tratamiento médico de radiofrecuencia, poco después de que dio inicio la concentración de la Selección de España con vistas a la fecha FIFA de noviembre. Los servicios médicos de la RFEF fueron notificados el lunes 10 de noviembre de esto.

Tras recibir el informe, al día siguiente, el martes 11 anunciaron la baja de Lamine Yamal para los partidos ante Georgia de este sábado y ante Turquía del próximo martes. En el comunicado, mencionaron la “sorpresa y malestar” de parte del Cuerpo Técnico, quienes no habían sido informados del tratamiento.

Tras esto, hubo diferentes posturas. Desde la RFEF aseguran que no fueron notificados del tratamiento al que se sometió el joven futbolista antes del inicio de la concentración. FC Barcelona, por su parte, según El País, alegan que actuaron de forma correcta y bajo las responsabilidades médicas del caso.

La alineación de España para jugar ante Georgia

Con la ausencia de Lamine Yamal, Luis de la Fuente pierde una figura importante en la alineación titular de la selección española. Pero, tiene con que reemplazarlo de cara a un duelo decisivo ante Georgia.

La alineación titular de España tiene a Unai Simón; Pedro Porro, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz; Yéremy Pino, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

