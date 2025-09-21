Dónde ver en vivo y gratis la entrega del Balón de Oro 2025

El Balón de Oro 2025 se celebrará el lunes 22 de septiembre. Uno de los eventos futbolísticos más importantes del planeta tiene como grandes favoritos a quedarse con el principal galardón a cracks como Lamine Yamal, Raphinha y Ousmane Dembélé, así que la fiesta deportiva que tendrá como escenario el Teatro del Châtelet ubicado en el centro de París está totalmente garantizada.
En la próxima ceremonia del Balón de Oro 2025 tendremos distintas premiaciones como: Balón de Oro Femenino, el Trofeo Kopa al mejor jugador joven y el Trofeo Yashin al mejor portero, lo cual genera una mayor expectativa con candidatos muy importantes. Claramente, el premio al mejor futbolista es lo que más intriga ocasiona y vaya que hay nombres de enorme relevancia.
Lamine Yamal, Raphinha y Ousmane Dembélé vienen demostrando un tremendo nivel en el último tiempo. Con camisetas de FC Barcelona y Paris Saint Germain, respectivamente, los atacantes serán los más buscados por la prensa internacional en la ceremonia del Balón de Oro 2025. Dicho esto, a continuación veremos dónde podrás seguir gratis las incidencias de la presentación, los horarios alrededor del mundo y quiénes son los candidatos en las categorías.
Dónde ver gratis el Balón de Oro 2025
- Claro Sports Youtube
- Clarosports.com
- Claro Sports
- Pluto TV
Horarios para ver el Balón de Oro 2025
- 15:00 | Perú, Ecuador y Colombia
- 14:00 | México
- 16:00 | Chile, Venezuela y Bolivia
- 17:00 | Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay
- 22:00 | España
Los nominados al Balón de Oro 2025 – Fútbol Masculino
- Alexis Mac Allister | Liverpool
- Lautaro Martínez | Inter Milan
- Ousmane Dembélé | París Saint Germain
- Gianluigi Donnarumma | París Saint Germain
- Jude Bellingham | Real Madrid
- Désiré Doué | París Saint Germain
- Denzel Dumfries | Inter Milan
- Serhou Guirassy | Borussia Dortmund
- Erling Haaland | Manchester City
- Viktor Gyökeres | Sporting Lisboa y Arsenal
- Achraf Hakimi | París Saint Germain
- Harry Kane | Bayern Münich
- Scott McTominay | Napoli
- Kylian Mbappé | Real Madrid
- Nuno Mendes | París Saint Germain
- Joao Neves | París Saint Germain
- Pedri | FC Barcelona
- Cole Palmer | Chelsea
- Michael Olisé | Bayern Múnich
- Raphinha | FC Barcelona
- Declan Rice | Arsenal
- Fabián Ruiz | París Saint Germain
- Virgil Van Dijk | Liverpool
- Vinicius Jr. | Real Madrid
- Mohamed Salah | Liverpool
- Florian Wirtz | Bayer Leverkusen y Liverpool
- Vitinha | París Saint Germain
- Lamine Yamal | FC Barcelona
- Robert Lewandowski | FC Barcelona
- Khvicha Kvaratskhelia | París Saint Germain
Los nominados al Balón de Oro 2025 – Fútbol Femenino
- Lucy Bronze | Chelsea
- Barbra Banda | Orlando Pride
- Aitana Bonmatí | FC Barcelona
- Sandy Baltimore | Chelsea
- Mariona Caldentey | Arsenal
- Klara Bühl | Bayern Münich
- Sofía Cantore | Juventus y Washington Spirit
- Steph Catley | Arsenal
- Melchie Dumornay | Olympique Lyon
- Temwa Chawinga | Kansas City Current
- Emily Fox | Arsenal
- Cristiana Girelli | Juventus
- Esther González | Gotham FC
- Caroline Graham Hansen | FC Barcelona
- Patri Guijarro | FC Barcelona
- Amanda Gutierres | Palmeiras
- Hannah Hampton | Chelsea
- Pernile Harder | Bayern Múnich
- Lindsey Heaps | Olympique Lyon
- Chloe Kelly | Manchester City y Arsenal
- Marta | Orlando Pride
- Frida Leonhardsen Maanum | Arsenal
- Ewa Pajor | FC Barcelona
- Clara Mateo | Paris FC
- Alessia Russo | Arsenal
- Claudia Pina | FC Barcelona
- Alexia Putellas | FC Barcelona
- Johanna Rytting Kaneryd | Chelsea
- Caroline Weir | Real Madrid
- Leah Williamson | Arsenal