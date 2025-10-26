¡Polémica en Real Madrid vs. FC Barcelona! Cobran penal de Lamine Yamal sobre Vinícius Júnior, pero VAR lo revirtió

El Clásico de España empezó con una polémica por un penal que revirtió el VAR tras un cobro del árbitro César Soto Grado. Es que, en primera instancia, se vio un presunto penal de Lamine Yamal sobre Vinícius Júnior en el área del FC Barcelona. Sin embargo, al final, cobró tiro libre en defensa para el Barça, lo que evitó que Real Madrid tenga una oportunidad inmejorable.

Antes de los 4 minutos de juego, Vinícius Júnior llevó el balón de izquierda al centro. Entró al área y, en ese momento, cae producto de un corte de Lamine Yamal. El árbitro César Soto Grado cobró penal. Pero, el llamado del VAR cambió la decisión. La polémica se apoderó del Clásico en pocos minutos.

El VAR vio falta de Vinícius Júnior sobre Lamine Yamal. De ahí que Soto Grado fue a la pantalla a ver la jugada y confirmó lo que le advirtió el juez Javier Iglesias Villanueva. En la imagen se puede ver cómo el futbolista del Barça plantó su pie y fue el brasileño del Madrid quien lo patea y provoca la falta en ataque.

Hubiese sido una imprudencia del joven extremo del Barcelona, tan cuestionado en los últimos días. Es que dejó polémicas declaraciones donde deslizó que en el Real Madrid “roban”, al tiempo que dejó algunas publicaciones en Instagram que calentaron el Clásico a pocas horas del inicio.

El primer tiempo del Clásico terminó 2-1 en favor del Real Madrid

Real Madrid se puso al frente en el marcador. Luego de que le anularon un gol por un offside muy polémico, Kylian Mbappé se tomó revancha y, tras pase de Jude Bellingham, puso el 1-0 a los 22 minutos del primer tiempo.

Real Madrid fue superior en el primer tiempo y obligó a Wojciech Szczesny a más de una atajada importante. Sin embargo, cuando el partido tomó un descanso en ritmo, apareció un buen pase de Alejandro Balde para dejar a Marcus Rashford solo dentro del área. Inmediatamente, la pasó al medio para que Fermín López defina al empate 1-1 al minuto 38.

Cuando parecía que el gol del empate suponía un golpe fuerte a la moral ‘merengue’, el final del primer tiempo fue todo del equipo de Xabi Alonso. Primero, al minuto 43, de un centro de Vini Jr., Éder Militao cabeceó al medio, no pudo Dean Huijsen, pero sí Jude Bellingham para empujar a gol directo al 2-1.

Hubo otro gol de Kylian Mbappé, que también fue anulado por offside, esta vez más claro. Pero, sin dudas, un gran primer tiempo del Real Madrid de Xabi Alonso, para superar al Barcelona.

NOTICIA EN DESARROLLO…