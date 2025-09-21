¿A qué hora comienza la entrega del Balón de Oro 2025?

Tras consagrarse campeón de la Champions League, Ousmane Dembélé, figura del PSG, parte como uno de los grandes favoritos para quedarse con su primer Balón de Oro en la categoría masculina.

Cabe resaltar que, el jugador francés supera en las preferencias a sus compañeros Vitinha y Nuno Mendes, así como también al joven talento del Barcelona, Lamine Yamal.

¿A qué hora inicia el Balón de Oro 2025?

Estos son los horarios alrededor del mundo para disfrutar del evento donde se entregará el Balón de Oro 2025:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 12:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 08:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 04:00 AM .

. China: 03:00 AM.

Fecha, lugar y canal TV del Balón de Oro 2025

La gala anual del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, donde se reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada a nivel mundial.

En territorio nacional, la gala del Balón de Oro 2025 podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+. En Argentina, la transmisión estará disponible por TNT Sports, DGO, Flow y Telecentro Play. Para Estados Unidos, se emitirá por CBS Sports Golazo Network, Paramount+ y el canal de YouTube de L’Équipe. En España será transmitida por Movistar Plus+, mientras que en México podrá verse por TUDN, VIX y Canal 9.

