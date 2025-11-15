Alianza Lima 0-0 Universitario EN VIVO y GRATIS vía Movistar Deportes y América TV por la final de la Liga Femenina 2025: minuto a minuto

'Blanquiazules' y 'cremas' se volverán a ver las caras por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva y podrá verse por las pantallas de Movistar Deportes (canal 3). Además, la transmisión en señal abierta estará disponible a través de América TV (canal 4).

Estas son las restricciones y recomendaciones que deberán tomar en cuenta los asistentes al clásico entre Alianza y Universitario.

Las 'pumas' ya se encuentran en el estadio Alejandro Villanueva para disputar la final del Torneo Clausura ante Alianza Lima.

El equipo de La Victoria ya está en el estadio Alejandro Villanueva.

El cuadro 'íntimo' ya realiza trabajos precompetitivos en la cancha de Matute.

Las 'Leonas' ya están listas para enfrentar a Alianza Lima en la final del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima y Universitario ya juegan la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Pese a los esfuerzos por salir jugando, el cuadro 'crema' no ha logrado tener precisión en salida.

Karen Páez intentó conectar con Luz Campoverde, pero el pase no logró llegar a destino.

La árbitra revisa en el VAR una posible falta por jalón que podría derivar en penal a favor de Alianza Lima.

La delantera de Alianza Lima desperdició el penal de manera increíble. El marcador continúa igualado y sin goles en Matute.

La ‘U’ dispuso de un tiro libre con mucho peligro. El disparo fue directo al arco, pero la portera 'blanquiazul' respondió con una buena atajada.

Universitario casi anota el primero del partido, sin embargo, la jugada fue cortada con falta por la defensa de Alianza Lima.

Universitario y Alianza Lima se marchan al descanso con el marcador empatado 0-0 en Matute.

Alianza Lima irá en busca del título nacional ante Universitario de Deportes en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Cabe recordar que el duelo de ida en Campomar finalizó 0-0, dejando la serie completamente abierta. Las ‘blanquiazules’ confían en hacerse fuertes en casa para conseguir el bicampeonato nacional de manera directa.

Eso sí, las ‘Leonas’ necesitan ganar fuera de casa para quedarse con el Clausura y así, poder forzar una final, la cual sería precisamente frente a su clásico rival.

Cabe resaltar que, el cuadro ‘crema’ continúa invicto este año en Matute, con un triunfo y un empate. En tanto, Alianza apenas ha caído en una de las cuatro finales que ha disputado ante las ‘merengues’ desde la creación de la Liga Femenina en 2021.