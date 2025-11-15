Alianza Lima 0-0 Universitario EN VIVO y GRATIS vía Movistar Deportes y América TV por la final de la Liga Femenina 2025: minuto a minuto

Alianza Lima irá en busca del título nacional ante Universitario de Deportes en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.
Cabe recordar que el duelo de ida en Campomar finalizó 0-0, dejando la serie completamente abierta. Las ‘blanquiazules’ confían en hacerse fuertes en casa para conseguir el bicampeonato nacional de manera directa.
Eso sí, las ‘Leonas’ necesitan ganar fuera de casa para quedarse con el Clausura y así, poder forzar una final, la cual sería precisamente frente a su clásico rival.
Cabe resaltar que, el cuadro ‘crema’ continúa invicto este año en Matute, con un triunfo y un empate. En tanto, Alianza apenas ha caído en una de las cuatro finales que ha disputado ante las ‘merengues’ desde la creación de la Liga Femenina en 2021.