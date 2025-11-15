Es tendencia:
Alianza Lima 0-0 Universitario EN VIVO y GRATIS vía Movistar Deportes y América TV por la final de la Liga Femenina 2025: minuto a minuto

El cuadro 'íntimo' irá en busca del título nacional frente al elenco 'crema' en Matute. Conoce todos los detalles del duelo.

¡Final del primer tiempo!

Universitario y Alianza Lima se marchan al descanso con el marcador empatado 0-0 en Matute.

47' ¡Luz Campoverde estuvo cerca del 1-0!

Universitario casi anota el primero del partido, sin embargo, la jugada fue cortada con falta por la defensa de Alianza Lima.

Se jugarán 4 minutos más

Según el tablero, Universitario y Alianza Lima jugarán cuatro minutos más.

36' ¡Avisa Universitario!

La ‘U’ dispuso de un tiro libre con mucho peligro. El disparo fue directo al arco, pero la portera 'blanquiazul' respondió con una buena atajada.

26' ¡Lúcar falló el penal!

La delantera de Alianza Lima desperdició el penal de manera increíble. El marcador continúa igualado y sin goles en Matute.

24' ¡Revisión de VAR por posible penal para Alianza Lima!

La árbitra revisa en el VAR una posible falta por jalón que podría derivar en penal a favor de Alianza Lima.

14' Universitario en busca del primero

Karen Páez intentó conectar con Luz Campoverde, pero el pase no logró llegar a destino.

9' ¡Universitario no encuentra respuestas!

Pese a los esfuerzos por salir jugando, el cuadro 'crema' no ha logrado tener precisión en salida.

3' Alianza Lima tiene el control del juego

Las 'íntimas' salieron a proponer desde los primeros minutos. Partido intenso.

¡Inició el partido!

Alianza Lima y Universitario ya juegan la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

¡Ingresan ambos equipos al campo de juego!

Alianza Lima y Universitario hacen su ingreso a la cancha.

Universitario ya calienta en Matute

Las 'Leonas' ya están listas para enfrentar a Alianza Lima en la final del Torneo Clausura 2025.

Entrada en calor de Alianza Lima

El cuadro 'íntimo' ya realiza trabajos precompetitivos en la cancha de Matute.

Image

¡Alineación confirmada de Universitario!

¡Alineación confirmada de Alianza Lima!

¡Llegó Alianza Lima!

El equipo de La Victoria ya está en el estadio Alejandro Villanueva.

El plantel de Universitario arribó a Matute

Las 'pumas' ya se encuentran en el estadio Alejandro Villanueva para disputar la final del Torneo Clausura ante Alianza Lima.

¡Atención hinchas 'blanquiazules'!

Estas son las restricciones y recomendaciones que deberán tomar en cuenta los asistentes al clásico entre Alianza y Universitario.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Universitario 0-0 Alianza Lima
  • Universitario 1-2 Alianza Lima
  • Universitario 0-2 Alianza Lima
  • Alianza Lima 0-0 Universitario
  • Alianza Lima 0-1 Universitario

Posibles alineaciones de ambos equipos

  • Alianza Lima: Maryori Sánchez; G. Romero, Molina, Alisson Reyes, Neidi Romero; Flores, Marques; Silvani Oliveira, Yomira Tacilla, Sashenka Porras; y Adriana Lúcar.
  • Universitario: Gabriel Bórquez; Espino, Fabiola Herrera, Castañeda, Flores; Arévalo, Catalina Usme; Cisneros, Cindy Novoa, Luz Campoverde; y Karen Páez.
¿Dónde ver el duelo entre Alianza Lima y Universitario?

El encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Villanueva y podrá verse por las pantallas de Movistar Deportes (canal 3). Además, la transmisión en señal abierta estará disponible a través de América TV (canal 4).

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario?

Revisa aquí los horarios del partido según el lugar en donde te encuentres:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York) y 12:00 horas (Los Ángeles)
  • España: 21:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Alianza Lima y Universitario!

'Blanquiazules' y 'cremas' se volverán a ver las caras por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Puede ser una imagen de bailando y texto que dice

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrenta a Universitario por la final del Clausura de la Liga Femenina 2025.
© Liga Femenina Apuesta TotalAlianza Lima se enfrenta a Universitario por la final del Clausura de la Liga Femenina 2025.

Alianza Lima irá en busca del título nacional ante Universitario de Deportes en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Cabe recordar que el duelo de ida en Campomar finalizó 0-0, dejando la serie completamente abierta. Las ‘blanquiazules’ confían en hacerse fuertes en casa para conseguir el bicampeonato nacional de manera directa.

Eso sí, las ‘Leonas’ necesitan ganar fuera de casa para quedarse con el Clausura y así, poder forzar una final, la cual sería precisamente frente a su clásico rival.

Cabe resaltar que, el cuadro ‘crema’ continúa invicto este año en Matute, con un triunfo y un empate. En tanto, Alianza apenas ha caído en una de las cuatro finales que ha disputado ante las ‘merengues’ desde la creación de la Liga Femenina en 2021.

nicole cueva
Nicole Cueva
