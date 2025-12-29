El futuro de Luis Advíncula parece estar lejos de La Bombonera. Pese a tener contrato vigente con Boca Juniors hasta finales de 2026, las últimas horas han sido cruciales para definir su salida del club Xeneize. La falta de continuidad debido a lesiones recurrentes y la política de renovación de plantel impulsada por la directiva argentina habrían acelerado las gestiones para una desvinculación de mutuo acuerdo. En este escenario, el destino del “Rayo” apunta directamente al Perú, donde dos de los clubes más grandes del país se disputan su fichaje para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Luis Advíncula está confirmando su futuro

La noticia ha cobrado fuerza tras las recientes declaraciones de periodistas deportivos locales, quienes aseguran que el ciclo del lateral derecho en Argentina ha llegado a su fin. Según información difundida en programas especializados, Advíncula estaría resolviendo los detalles legales de su salida en los próximos días. Esta situación coloca al defensor de la Selección Peruana como el agente libre más codiciado del mercado sudamericano, desatando una guerra de propuestas entre los clubes que buscan jerarquizar su defensa para la Copa Libertadores y la Liga 1.

Luis Advíncula jugaría en Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima se perfila actualmente como el candidato más fuerte para hacerse con los servicios del jugador. El club íntimo, motivado por su proyecto deportivo de cara a su 125 aniversario, estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico sin precedentes para repatriar a Lucho. El factor clave en esta negociación sería la presencia de Carlos Zambrano, amigo cercano del late Aral, quien habría jugado un papel fundamental para convencerlo de vestir la blanquiazul, a pesar de la rivalidad histórica que esto implica con su pasado profesional.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima se llevaría a Luis Advíncula. (Foto: X).

Alianza Lima por encima de Sporting Cristal

Por otro lado, Sporting Cristal se mantiene expectante ante lo que consideran podría ser una “traición” deportiva. Para el hincha rimense, Advíncula es un referente de la casa, y hasta hace poco se creía que su regreso a Perú solo se daría vistiendo la camiseta celeste. La dirigencia del Rímac habría recibido inicialmente señales de que el jugador cumpliría su contrato en Boca Juniors, por lo que la noticia de un posible acuerdo con el club de La Victoria ha caído como un balde de agua fría en las oficinas de La Florida.

La controversia ha estallado tras las revelaciones del comunicador Edu Sobrino en el programa Los Renegrones, donde afirmó que el lateral ya habría aceptado la propuesta de Alianza Lima. Según esta versión, la confirmación oficial de su desvinculación de Boca Juniors se daría esta misma semana, dejando el camino libre para su presentación en Matute. Esta movida del mercado no solo fortalecería al plantel blanquiazul, sino que marcaría un antes y un después en la relación del jugador con la fanaticada de Sporting Cristal.

Publicidad

Publicidad

ver también Edinson Cavani no supera el gol errado ante Alianza Lima por Copa Libertadores: “Quedé mareado”

Luis Advíncula escogería a Alianza Lima

Acá nos damos cuenta de algo claro, el presente de Luis Advíncula se encuentra en un punto de quiebre que definirá el cierre de su exitosa carrera. Mientras en Argentina ya dan por hecho su adiós, en el Perú se vive una tensa espera para conocer si el “Rayo” elegirá la estabilidad emocional de su club de origen o el ambicioso proyecto económico de su máximo rival. Lo único cierto es que su llegada a la Liga 1 elevará el nivel competitivo del torneo y mantendrá en vilo a toda la opinión pública deportiva hasta el anuncio oficial.

DATOS CLAVES

Luis Advíncula dejaría Boca Juniors pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2026.

El lateral resolvería su desvinculación legal esta semana para ser agente libre en 2026.

Alianza Lima habría logrado un acuerdo con el jugador para su fichaje en la Liga 1.

Publicidad