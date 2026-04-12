“Desahuévense”: Jean Ferrari explotó tras el proceso de negligencia en las Elecciones Generales 2026

Hoy fue un día movido en el Perú. Lejos del ámbito netamente futbolístico y deportivo en general, se dieron las Elecciones Generales 2026 y los procesos no fueron los adecuados. Con diversas demoras desde tempranas horas y con un proceso alarmante de negligencia en varios centros de votaciones, fue Jean Ferrari quien no fue esquivo a dicho contexto y explotó en redes sociales.

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El Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol se alejó por un momento de los temas deportivos y se pronunció luego de que más 60 mil personas no hayan podido ejercer su derecho de votación ya que no se instalaron 211 mesas de sufragio. Desde la ONPE, específicamente el jefe el organismo Piero Corvetto, confirmaron dicha situación y pidieron disculpas.

#Voto2026 | Piero Corvetto, jefe de la ONPE: Quiero presentar mis disculpas personales e institucionales. No se lograron instalar 211 mesas de sufragio, lo cual ha tenido un impacto en 63, 300 electores



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“Con tanta tecnología, sabiendo la ineficiencia de personas para hacer efectivo su trabajo, ¿por qué no dar la posibilidad de hacer virtual la votación? Hacerla como alternativa sería una buena salida (presencial y virtual), tienen 4 años previo a las elecciones. ¡Desahuévense!”; fue el contundente mensaje de Jean Ferrari a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a las Elecciones Generales 2026.

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Fuente: @jferrari5

Los comentarios que generó el mensaje de Jean Ferrari sobre las Elecciones Generales 2026

Luego de la exclamación de Jean Ferrari en redes sociales por lo sucedido el día de hoy en el proceso de las Elecciones Generales 2026 , distintos comentarios se hicieron presentes en la publicación del directivo de la Federación Peruana de Fútbol. Algunos de acuerdo a lo expresado y otros con cierto nivel de ironía al dar a entender que el mismo sentido debería entenderse para el fútbol peruano.

“Lo mismo te decimos los peruanos, Jean“, “Claro, así como la eficacia con la que se trabaja en la federación con los menores usando tecnología de punta y con la misma transparencia en el torneo local, enséñales” y “No escupas al cielo hay un montón de temas en la FPF por solucionar, mejor dedícate a hacerlos bien como lo hiciste en la ‘U'”; son algunos de los comentarios en respuesta a Jean Ferrari.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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¿Cuál fue la explicación de ONPE sobre la falta de votaciones en las Elecciones Generales 2026?

A través de un pronunciamiento oficial, desde la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) se pudo conocer que la falta de materiales afectó en demasía a 15 centros de votación, los cuales estaban distribuidos de la siguiente manera: 3 en San Juan de Miraflores, 7 de Lurín y 5 en Pachacámac. Por ello es que 211 mesas de sufragio no fueron instaladas y como consecuencia es que más de 63.300 ciudadanos no pudieron acceder al derecho de voto.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aclaró que no se amplió el horario de votación debido a que esto habría generado un retraso en el proceso de escrutinio, prolongando aún más la jornada de los miembros de mesa.



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DATOS CLAVES

El directivo Jean Ferrari criticó la gestión de las Elecciones Generales 2026 mediante sus redes sociales.

criticó la gestión de las mediante sus redes sociales. La ONPE confirmó que 63.300 ciudadanos no votaron debido a la falta de materiales electorales.

no votaron debido a la falta de materiales electorales. Un total de 211 mesas no se instalaron en distritos como Lurín, Pachacámac y San Juan de Miraflores.