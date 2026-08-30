Universitario vs. Alianza Lima: a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico por la Liga Femenina 2026

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el Estadio Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. En la siguiente nota descubre cómo seguir este gran clásico desde cualquier locación.

La Liga Femenina 2026se paraliza el día de hoy con una nueva edición del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. El Estadio Monumental será testigo de encuentro que en la previa promete en demasía por la necesidad de ambos planteles, así que a continuación conoce a detalle los canales oficiales de transmisión y los horarios establecidos.

Publicidad

Si nos enfocamos en la previa y cómo llegan los equipos al partidazo de esta tarde que se disputará en el Estadio Monumental, es importante tener en cuenta que Universitario de Deportes viene de golear con enorme contundencia por 6-0 a Defensores del Ilucán. Es así que las merengues llegan recontra entonadas para celebrar junto a sus hinchas en el gran clásico del fútbol peruano.

Por otro lado, Alianza Lima es uno de los firmes candidatos rumbo al título nacional al tener puntaje perfecto en este Torneo Clausura 2026. Las victorianas vienen de derrotar 6-0 a Carlos Mannucci y no saben lo que es perder hasta el momento, por ende es que el día de hoy buscarán seguir por dicho camino a pesar de que jugarán en condición de visita ante una ‘U’ que quiere lo mismo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

13:15 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

14:15 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

15:15 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

16:15 | Chile, Bolivia y Venezuela

17:15 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

22:15 | España

Publicidad

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

América TV

América TVGO

Bicolor+ (Youtube FPF)

Juntos TV (Movistar TV, Claro TV y Bitel 360)

Posibles alineaciones de Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina 2026

Universitario | María Fernanda Dávila; Stephanie Lacoste, Daiana Farías, Valerie Gherson, María Alejandro Espejo; Scarleth Flores, Cindy Novoa, Claudia Domínguez; Sofía Oxandabarat, Pierina Núñez y Luz Campoverde. DT: Carlos Véliz.

Alianza Lima | Karla López; Yomira Tacilla, Tifani Molina, Neidy Romero, Allison Azabache; Geraldine Cardona, Emily Flores, Daniela Montoya; Juliana Da Silva; Jackeline Saavedra y Estefanía González. DT: José Letelier.

Publicidad

DATOS CLAVES