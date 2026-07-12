Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: horario, dónde ver y alineaciones de la final de la Liga Femenina

Ambos equipos disputan la primera final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Conoce todos los detalles del encuentro.

Sporting Cristal y Universitario se enfrentan EN VIVO hoy, domingo 12 de julio, por la primera final del Torneo Apertura de la Liga Femenina. El encuentro se disputará desde las 15:30 horas de Perú en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido por Bicolor+.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

Las ‘Leonas’ llegan motivadas luego de eliminar a Alianza Lima en semifinales. Tras caer 1-0 en la ida, Universitario reaccionó con un sólido 3-0 en el Estadio Monumental para dejar en el camino al vigente campeón y volver a ilusionarse con el título nacional, que se le ha escapado en las últimas dos temporadas.

Por su parte, el elenco ‘rimense’ intentará sacar ventaja en casa en este primer encuentro. La atacante celeste Alessia Sanllehi resaltó la importancia del apoyo de la hinchada y aseguró que el objetivo es conseguir un buen resultado para llegar con opciones a la revancha en el Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

El duelo entre Sporting Cristal y Universitario se disputará desde las 15:15 horas de nuestro país en el Estadio Alberto Gallardo. Revisa los horarios para los distintos países:



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Perú, Ecuador y Colombia: 15:15 horas

Bolivia, Venezuela y Chile: 16:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal y Universitario será transmitido por Bicolor+, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol a través de su canal de YouTube.

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DATOS CLAVES

Sporting Cristal y Universitario juegan hoy la primera final del Torneo Apertura femenino.

El partido comenzará a las 15:15 horas en el Estadio Alberto Gallardo.

La transmisión del encuentro en vivo estará a cargo de la plataforma Bicolor+.