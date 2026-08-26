Agustín Lozano destrozó a sus propios árbitros con palabras que resuenan en la Liga 1

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, tuvo palabras potentes. En contra de los árbitros peruanos. Esto reflexionó Agustín Lozano.

El fútbol peruano atraviesa semanas convulsas debido a los recurrentes fallos arbitrales que han encendido la polémica en la Liga 1. Las constantes quejas de dirigentes, jugadores y comandos técnicos de diversos clubes finalmente encontraron un eco inesperado en la cúpula directiva.

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En un gesto sorpresivo, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dirigió un durísimo mensaje a la plantilla de réferis experimentados. El mandamás del balompié nacional decidió no guardar silencio ante la crisis que azota el campeonato.

Agustín Lozano declarando como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: X).

El tajante mensaje de la FPF ante la crisis arbitral

Durante un diálogo con una nueva generación de jueces que se alistan para debutar en la Liga 1 y Liga 2, Lozano aprovechó la oportunidad para marcar la cancha. El directivo comparó directamente el nivel de las jóvenes promesas con el desempeño de los árbitros consolidados.

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El presidente de la FPF cuestionó de forma directa a las ternas con categoría FIFA, señalando una evidente falta de autocrítica y superación. Según sus propias palabras, el grupo principal de réferis ha demostrado una preocupante falta de iniciativa para corregir sus desaciertos en el campo.

Prefieren el recambio generacional en el juzgamiento de la Liga 1

“Si los que están dirigiendo siempre se equivocan todas las semanas, prefiero que se equivoquen ustedes. Si los FIFA no están mejorando o no quieren mejorar, démosle la oportunidad a nueva gente”, aseveró Lozano sin rodeos.

De esta manera, la máxima autoridad de la FPF responsabilizó directamente a los jueces experimentados por el malestar constante que expresan los clubes fecha tras fecha. En lugar de blindar públicamente a su nómina principal, la directiva optó por presionar mediante una renovación drástica.

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Una advertencia de Agustín Lozano que promete cambios

La postura de Lozano marca un punto de quiebre en la gestión del arbitraje nacional, abriendo la puerta a un cambio radical en las próximas jornadas de la Liga 1. La tensión entre la directiva y los árbitros principales promete añadir aún más drama a la definición del torneo.

Resta observar cuál será la postura formal de la Asociación de Árbitros ante este severo jalón de orejas en las fechas venideras. Lo único seguro es que el margen de error para las ternas arbitrales ha quedado reducido al mínimo.

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