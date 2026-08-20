Alexander Succar regresa del Líbano: ahora jugará en este equipo tradicional del fútbol peruano

El fútbol peruano tiene de vuelta al delantero: Alexander Succar. Después de su paso, por el país lejano de Líbano. Conoce su próximo equipo.

El delantero peruano Alexander Succar acordó su retorno al balompié nacional tras una experiencia internacional en la primera división del fútbol asiático. El atacante rescindió su vínculo con el Nejmeh SC del Líbano para encarar un nuevo desafío profesional en el medio local.

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Su destino final está en la ciudad de Huánuco, donde vestirá la camiseta de Alianza Universidad. La directiva huanuqueña cerró su incorporación con el objetivo de fortalecer la zona ofensiva del equipo de cara a las instancias decisivas de la Liga 2.

Alexander Succar jugará en la segunda división. (Foto: X).

Refuerzo de jerarquía para el ataque en la Liga 2

Fuentes cercanas al club azulgrana señalaron que la llegada del delantero responde a la necesidad de sumar experiencia y potencia en el área rival. El comando técnico espera integrarlo de inmediato a los entrenamientos para que sume minutos lo antes posible.

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El artillero tuvo un papel sumamente destacado durante su etapa en Universitario de Deportes, donde fue pieza clave para la obtención del título nacional en la temporada 2023. En el cuadro merengue demostró su capacidad para asumir la responsabilidad del gol en momentos de alta exigencia.

Trayectoria en el balompié nacional e internacional

Posteriormente a su etapa con la camiseta crema, Alexander Succar pasó por instituciones tradicionales del medio como Carlos A. Mannucci y la Universidad César Vallejo. En ambos equipos mantuvo regularidad antes de dar el salto al continente asiático.

Durante su reciente paso por el Nejmeh SC de Líbano, Succar logró acumular valiosa experiencia internacional al disputar encuentros oficiales. Sin embargo, optó por resolver su contrato para volver al país y tener mayor continuidad futbolística.

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Alexander Succar se fue a préstamo de Universitario. (Foto: X).

El objetivo del ascenso y el debut con Alianza UDH

Con la llegada de un delantero de su trayectoria, Alianza Universidad busca consolidar un proyecto deportivo ambicioso que le permita lograr el objetivo de volver a la primera división. La dirigencia confía en que su capacidad goleadora sea un factor determinante en el tramo final del torneo.

La incorporación de ‘Alex’ Succar representa un movimiento clave dentro del mercado de pases del ascenso peruano. Se espera que su debut oficial genere una alta expectativa entre los hinchas de la escuadra huanuqueña.

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Concepto Detalle Nombre completo Alexander Nasim Succar Cañote Edad 31 años Posición Delantero centro Nuevo club Alianza Universidad de Huánuco (Liga 2) Último club exterior Nejmeh SC (Líbano) Logro destacado Campeón de la Liga 1 con Universitario (2023)

DATOS CLAVE