Universitario vs. Alianza Lima: fecha, hora y canal TV del clásico por la Liga Femenina 2025

Universitario de Deportes y Alianza Limaprotagonizan el clásico más importante del fútbol peruano, una rivalidad que se renueva cada temporada con ambos equipos compitiendo en lo más alto de la tabla.

Esta disputa por el protagonismo no solo se vive en la Liga 1, sino también en la Liga Femenina. Bajo ese contexto, ya se confirmó un nuevo enfrentamiento entre ambas escuadras, con fecha definida para el esperado duelo.

Cabe resaltar que, el encuentro, válido por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, podría marcar la diferencia ya que tanto ‘leonas’ como ‘íntimas’ se encuentran en la lucha por el título.

¿Cuándo jugará Universitario vs. Alianza Lima?

La organización de la Liga anunció que el esperado cotejo se llevará a cabo este domingo 14 de septiembre desde las 15:00 horas de Perú.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue el cambio de escenario: en lugar de disputarse en el estadio Monumental de Ate, el encuentro tendrá lugar en las instalaciones de Campo Mar.

Ahora, ambos equipos están obligados a dejarlo todo en la cancha para quedarse con tres puntos vitales frente a su clásico rival, en una disputa directa por la cima, ya que comparten el primer lugar en la tabla de posiciones.

Equipos PJ Puntos 1. Universitario 7 21 2. Alianza Lima 7 21 3. Sporting Cristal 7 14 4. UNSAAC 7 12 5. Carlos A. Manucci 7 11 6. Melgar 7 11 7. Flamengo FBC 7 11 8. FC Killas 7 5 9. Universidad César Vallejo 7 5 10. Biavo FC 7 4 11. Real Ancash 7 3 12. Defensores del Ilucán 7 1

Último enfrentamiento entre ambos equipos

Recordemos que, el último choque entre Universitario y Alianza Lima se jugó el pasado 22 de junio, en lo que fue la vuelta por la final del Torneo Apertura.

En dicho compromiso, las ‘blanquiazules’ se llevaron la victoria por 2-0 con goles de Annaysa Silva y Silvani Oliveira, resultado que les permitió coronarse campeonas.

