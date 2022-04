"Ojalá que lo mostrado ante Flamengo y River no sea solo motivación de la Copa"

Sporting Cristal y Alianza Lima debutaron en la Copa Libertadores en representación del Perú, lamentablemente ambas escuadras cayeron frente a sus rivales de turno, Flamengo y Sao Paulo, pero muy aparte de la derrota dejaron muy buenas impresiones dentro del terreno de juego, ya que propusieron teniendo por momentos dominio del encuentro.

Diego Rebagliati, comunicador de Movistar Deportes habló sobre lo ofrecido por ambos equipos en su debut dentro de la Copa Libertadores: “Yo trataba de hacer un paralelo con la selección, que es el buen ejemplo que tenemos. Y esta también perdió con Argentina y Brasil. Dejó sensaciones, evidentemente con diferentes estilos, y podemos discutir si Alianza pudo jugar unos metros más adelante o si este es el planteamiento que mejor le acomoda. Creo que se parece mucho más a la idea que desarrolló Bustos para salir campeón. Cristal fue fiel a lo que intenta siempre que es jugar más adelante, proponer, poner la pelota al ras del suelo. Los dos fueron bastante fieles a lo suyo y perdieron contra dos equipos superiores”, dijo en el programa Al Ángulo.

Tras el importante desempeño de los equipos peruanos en su debut dentro del torneo continental, Diego Rebagliati espera que esto se mantenga: “Todo eso, ya lo hemos visto. Alianza le empató a River, a Boca acá en Lima y después se cayó a pedazos los otros cinco partidos. Cristal el año pasado hizo un muy buen partido con Sao Paulo. Es cierto, lo perdió peor con un 3 a 0 y después no fue capaz de ganarle a Racing”.

Finalmente, el panelista del programa Al Ángulo espera que tanto Sporting Cristal como Alianza Lima puedan mantener este performance dentro del campo: “Ojalá que estos resultados no sea que se motivaron y se metieron en la Copa para jugar de esa manera, además de ser capaces de competir con River o con Flamengo aún en la derrota. Porque la selección también perdió y muchos partidos en la Eliminatoria. Pero a los equipos peruanos no le estamos pidiendo que ganen el grupo, ni siquiera que clasifiquen. Les estamos pidiendo que no queden últimos con cero puntos”, sentenció Diego Rebagliati.