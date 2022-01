Cuando muchos se imaginaban que los referentes de Colombia iban a dar como fijos a su combinado nacional, aparece un ídolo para poner calma. Oscar Córdoba, un referente en el arco del fútbol sudamericano charló con TVPERU DEPORTES y dejó algunas frases para analizar.

El ex guardameta de Boca Juniors elogió la labor de nuestro director técnico, 'El Tigre', por lo que viene consiguiendo al día de hoy: "Hay que entender los tiempos de las selecciones y eso lo entendió la Federación Peruana de Fútbol al sostener a Gareca cuando no se dieron los resultados".

Con respecto a la Selección Colombia, dejó en claro que no son favoritos para nada: "Tenemos muchas dudas, primero porque no conseguimos el objetivo del gol, lamentablemente nuestros jugadores no encuentran la senda goleadora, hoy es nuestra mayor preocupación".

Así mismo, al ser un experto en la materia de evitar los goles rivales, Córdoba referenció bastante bien al 'Pulpo': "Pedro Gallese ha venido en evolución, fue pretendido por Boca, es una garantía para el equipo peruano". Es importante tomar en cuenta estas voces que nos alientan a pensar en un resultado positivo.