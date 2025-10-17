No es Luis Ramos: el goleador de América de Cali que la Selección Peruana le roba a Colombia

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) sigue trabajando con vistas al futuro de la Selección Peruana. Tal como mostró la Mayor con una renovación completa en el último amistoso ante Chile, lo mismo busca para sus divisiones juveniles. En este sentido, según trascendió, ya se aseguró a un delantero de buen presente para la Sub 15.

Se trata de Samuel Hernández, goleador de la categoría Sub 15 en América de Cali de Colombia, sí el mismo equipo en el que juega Luis Ramos. Según reveló el periodista César Mosquera en su canal de YouTube, la FPF “primereó” a Colombia para tener a este joven atacante para un torneo de la categoría Sub 15 donde Perú jugará en Brasil en diciembre próximo.

El puesto de centrodelantero es uno de los que más está tratando de renovar la Selección Peruana. Por citar un ejemplo, José Segura, quien tiene la nacionalidad estadounidense y pertenece al Orlando City de la MLS, fue el ‘9’ de la Selección Regional en la Adidas Cup reciente.

También hay que mencionar a Alberto Velásquez, quien debería ser el 9 del próximo proceso de la Selección Peruana Sub 20. Es una de las joyas que tiene Perú en Europa, ya que es figura en las juveniles del Midtjylland de Dinamarca y la FPF también trabaja para que represente al país.

¿Quién es Samuel Hernández, el goleador que suma Perú para la Sub 15?

Samuel Hernández es una de las joyas que está impactando a Colombia. Juega en la Sub 15 de América de Cali y ya lo apodan “Samugol” debido a su buen rendimiento durante esta temporada. Uno de los torneos en los que causó gran impacto es en el Torneo Las Américas, que junta a los mejores equipos Sub 17.

Samuel Hernández, figura de la Sub 15 de Perú (América de Cali).

En este 2025, Hernández tiene 20 goles en 35 partidos disputados con América de Cali Sub 15. Llegará a las juveniles de Perú debido a que su abuelo materno es peruano. Se trata del ex defensor de Deportivo Cali durante los años 40 y 50 del siglo pasado, Eliseo ‘Chaveta’ Morales.

De acuerdo al video mostrado por Mosquera, “Samugol” destaca por su gran porte físico. Con sólo 15 años, mide 1,90 metros, lo que le permite sacar diferencia a sus rivales en el físico y también en el aspecto técnico. Cuenta con buen remate desde fuera del área, buen juego fuera del área, características que permitieron a Perú interesarse en él para que dispute las juveniles.