Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Internacional

Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO y Gratis amistoso internacional vía DirecTV Sports

Colombia se enfrenta a Nueva Zelanda en un amistoso internacional.

¡Alineación confirmada de Nueva Zelanda!

Por el lado de Nueva Zelanda van de la siguiente forma: Crocombe; De Vries, Boxall, Bell, Garbett; Stamenic, Singh, Just, Surman, Barbarouses; Tuiloma

Imagen
Publicidad

¡Alineación confirmada de Colombia!

Este es el once de Néstor Lorenzo: Montero; Arias, Mina, Cuesta, Angulo; Lerma, Puerta, Arias, Rodríguez, Díaz; Córdoba.

Imagen

¡Llegada de la Selección Colombia!

El cuadro de Colombia ya está en el Chase Stadium.

Imagen

¡Todos los datos del partidazo!

Colombia se enfrenta a Nueva Zelanda desde las 19:30 horas (Perú) en el Chase Stadium en Estados Unidos.

Imagen

¡Bienvenidos al Colombia vs. Nueva Zelanda!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Colombia vs. Nueva Zelanda.

Publicidad

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Colombia vs. Nueva Zelanda.
© GettyColombia vs. Nueva Zelanda.

Por un encuentro amistosos internacional, Colombia se enfrenta a Nueva Zelanda. Este compromiso tendrá a los Estados Unidos como escenario central, duelo que se jugará en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, desde las 19:30 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, mientras que se podrá seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El elenco dirigido por Néstor Lorenzo después de asegurar su plaza en el Mundial del 2026 viene jugando diferentes encuentros amistosos. En esta oportunidad sigue jugando en tierras norteamericanas, anteriormente había enfrentado a los dos anfitriones. México con un 4-0 a favor de los ‘cafeteros’, mientras que un empate 0-0 ante Canadá.

Por su lado, Nueva Zelanda no tuvo problemas para estar en el próximo Mundial tras vences a Nueva Caledonia en la final de Oceanía. Desde ahí a venido preparándose con duros rivales, pero no le está yendo muy bien. Han jugado 6 partidos, de los cuales solo han ganado 1, empataron 1 más y perdieron 4 de forma seguida. El último fue un 1-1 ante Noruega.

bruno castro
Bruno Castro
Lee también
Perú vs. Nueva Zelanda: horario y canal de TV para VER EN VIVO y ONLINE
Agenda

Perú vs. Nueva Zelanda: horario y canal de TV para VER EN VIVO y ONLINE

La joven perla de Sporting Cristal que fichó por importante equipo de Portugal
Peruanos en el exterior

La joven perla de Sporting Cristal que fichó por importante equipo de Portugal

Rusia destroza horrible a Perú después de perder contra Chile en amistoso internacional
Selección Peruana

Rusia destroza horrible a Perú después de perder contra Chile en amistoso internacional

Cuándo se juega la final nacional entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2025
Futbol Peruano

Cuándo se juega la final nacional entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Femenina 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo