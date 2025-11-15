Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO y Gratis amistoso internacional vía DirecTV Sports

Por un encuentro amistosos internacional, Colombia se enfrenta a Nueva Zelanda. Este compromiso tendrá a los Estados Unidos como escenario central, duelo que se jugará en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, desde las 19:30 horas de Perú. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, mientras que se podrá seguir el minuto a minuto en Bolavip Perú.

El elenco dirigido por Néstor Lorenzo después de asegurar su plaza en el Mundial del 2026 viene jugando diferentes encuentros amistosos. En esta oportunidad sigue jugando en tierras norteamericanas, anteriormente había enfrentado a los dos anfitriones. México con un 4-0 a favor de los ‘cafeteros’, mientras que un empate 0-0 ante Canadá.

Por su lado, Nueva Zelanda no tuvo problemas para estar en el próximo Mundial tras vences a Nueva Caledonia en la final de Oceanía. Desde ahí a venido preparándose con duros rivales, pero no le está yendo muy bien. Han jugado 6 partidos, de los cuales solo han ganado 1, empataron 1 más y perdieron 4 de forma seguida. El último fue un 1-1 ante Noruega.