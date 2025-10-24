Perú vs. Colombia por la Liga de Naciones EN VIVO: fecha, hora y canal TV del debut de la ‘bicolor’

Llega una nueva edición de la Liga de Naciones Femenina con el enfrentamiento entre Perú y Colombia como uno de los más esperados. Ambos equipos buscarán sumar en el formato de todos contra todos para acercarse a la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

Publicidad

Publicidad

El combinado ‘cafetero’ afrontará este crucial encuentro con todo su potencial. Entre sus principales figuras destaca Linda Caicedo, titular indiscutible en el Real Madrid y pieza fundamental tanto en la Liga Femenina de España como en la Champions League.

Es importante mencionar que, Colombia llega como la gran favorita para quedarse con el triunfo frente a la ‘bicolor’, respaldada por años de desarrollo en el fútbol femenino y su constante participación en torneos de alto nivel que han llevado a sus jugadoras a la élite mundial.

Aun así, la Selección Peruana femenina buscará dar la sorpresa en Medellín y apelar a su espíritu competitivo para poder conseguir sus primeros tres puntos en el certamen.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Perú vs. Colombia?

El duelo entre Perú y Colombia por la Liga de Naciones Femenina se disputará este viernes 24 de octubre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Ambas escuadras comienzan una nueva etapa en el fútbol femenino, que servirá como fase clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo 2027 en Brasil.

¿A qué hora juega Perú vs. Colombia?

El choque entre peruanas y colombianas por la Liga de Naciones Femenina tienes previsto iniciar a las 18:00 horas locales. A continuación, te compartimos los horarios correspondientes a otros países del continente.

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Publicidad

Publicidad

Bolivia y Venezuela: 19:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 20:00 horas

México: 17:00 horas

Publicidad

Publicidad

Canal TV del Perú vs. Colombia

El cotejo internacional que se disputará en Medellín será transmitido en todo el territorio colombiano a través de las señales oficiales de RCN Televisión y Caracol TV, canales encargados de llevar la emoción de la Liga de Naciones Femenina a todos los hogares de dicho país.

En el caso de Perú, se podrá disfrutar del vibrante compromiso a través de las pantallas de DSports. Asimismo, el contenido también estará disponible en la plataforma digital DGO.

Publicidad

Publicidad