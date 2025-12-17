Noticias de Alianza Lima, 17 de diciembre: Pablo Guede, Guillermo Enrique y Alan Cantero

Pese al fin de año, Alianza Lima sigue en constante actividad con presentación de su nuevo entrenador, Pablo Guede, la continuidad del mercado de pases con Alan Cantero como prioridad absoluta y declaraciones importantes de sus protagonistas, como el caso del saliente Guillermo Enrique.

Desde Bolavip Perú hemos seguido la conferencia de prensa de Pablo Guede, quien fue presentado en sociedad y ante la opinión pública como el nuevo director técnico de Alianza Lima. El entrenador argentino se convirtió en el reemplazante de su compatriota Néstor Gorosito, despedido luego de perder por penales ante Sporting Cristal y al confirmarse que el equipo será Perú 4 en la Copa Libertadores 2026.

Guede estuvo acompañado en su presentación por el director deportivo Franco Navarro y por el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo. Luego, atendió a los medios de comunicación en conferencia donde aseguró que “tienen que salir campeón” y dejó un mensaje para Universitario.

La conferencia de prensa de Pablo Guede

Pablo Guede se mostró muy distendido durante la charla con los medios de comunicación, pero también dejó algunos mensajes firmes como por ejemplo el compromiso de sus futbolistas. Esto salió en relación a las indisciplinas que se han rumoreado durante el ciclo de Néstor Gorosito.

“Hablé con varios y lo que me transmitieron es un compromiso que este año vamos a salir campeón y vamos a salir campeones en ese sentido. Eso me comentaron y me puse muy contento”, dijo sin dudar.

Y en relación al 2026, le dejó un mensaje a Universitario para que no se ilusione con el tetracampeonato nacional. “Creo que somos muy grandes nosotros como para estar mirando al costado. Nosotros tenemos que salir campeón. Eso fue lo que me plantearon, fue el objetivo que me propusieron y por lo que estoy acá. Es así de claro”, manifestó.

Alan Cantero, la máxima prioridad de Alianza Lima en el mercado

Uno de los nombres propios con los que quiere contar Pablo Guede para la temporada 2026 de Alianza Lima es Alan Cantero. Su pase sigue perteneciendo a Godoy Cruz y su préstamo se termina a fines de diciembre. De todas maneras, hay negociaciones entre los ‘Blanquiazules’ y el club argentino.

Alan Cantero con camiseta de Alianza Lima (Liga 1).

Si bien hubo algún llamado de parte de Universitario de Deportes, Alianza Lima negocia por Alan Cantero. Según informó el periodista José Varela, es la máxima prioridad por estas horas en la directiva victoriana. El objetivo sería comprar el 80 por ciento de la ficha de Cantero, dejándole el 20 por ciento restante a Godoy Cruz, pensando en una posible venta importante a futuro.

Guillermo Enrique explicó su salida y admitió indisciplinas en el club

Por último, Guillermo Enrique rompió su silencio tras confirmarse su salida de Alianza Lima. A diferencia de Alan Cantero, Alianza Lima decidió no negociar un nuevo préstamo o comprarle su pase a Gimnasia y Esgrima La Plata. A partir de esto, el lateral derecho habló sobre su adiós del club, pero también reveló que hubo episodios de indisciplina en el vestuario aliancista.

“En Alianza se habló durante gran parte del año de esas situaciones, de jugadores que salían de fiesta y participaban en juerga. Eran hechos difíciles de controlar y era evidente que terminarían saliendo a la luz, más aún en el fútbol peruano“, dijo, confirmando lo que se supo comentar durante todo el año.

“El tema de la no renovación de contrato no tiene que ver con las lesiones. El profesionalismo, el cuidado mío, haciendo terapia doble, y no creo que pase por lesiones, sino por un tema de que el club decidió no renovarme y traer jugadores en donde ocupaba yo“, contó.

Por último, aclaró que su ausencia en la serie ante Sporting Cristal por los Playoffs de Liga 1 fue por un “tema personal”. Y no descartó jugar en otro equipo de Lima como Sporting Cristal o Universitario de Deportes.

