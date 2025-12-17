EN VIVO PSG vs. Flamengo por la Final de la Copa Internacional: VER GRATIS vía Directv Sports, DGO, y DAZN

Hoy tenemos una gran final, de la famosa Copa Internacional, donde se enfrentan PSG y el Flamengo.

Esta tarde el PSG vs. Flamengo, por la final de la Copa Internacional nos dará varios motivos para creer que gozaremos de un espectáculo lujoso.

Los monarcas absolutos de Sudamerica y Europa, se ven las caras en instantes nada más.

Por un lado el PSG de Luis Enrique. En la otra vereda está Filipe Luis con su Flamengo.

La Copa Intercontinental de la FIFA 2025 culmina con un electrizante enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain, el gigante europeo, y el Flamengo, el “Más Popular” de Brasil. Este duelo en Qatar definirá al campeón absoluto de clubes, poniendo cara a cara la jerarquía del PSG, que busca su primer título mundial tras una impecable campaña en la UEFA, contra la mística y el fervor de un Flamengo decidido a repetir la hazaña intercontinental.

¿Cómo llegan Flamengo y Paris Saint Germain?

El partido promete ser una fascinante batalla estratégica. Por el lado del PSG, Luis Enrique buscará imponer el dominio del juego a través de su característica circulación rápida del balón. Su vértigo ofensivo se medirá al orden táctico implementado por Filipe Luís, el joven estratega del “Mengão”. Luís ha dotado al Flamengo de una mentalidad ofensiva y moderna, con una presión alta y una estrategia valiente que no subestima al favorito europeo.

Flamengo y Paris Saint Germain juegan una final internacional. (Foto: X).

El enfoque del Flamengo, sustentado en figuras clave como De Arrascaeta y la contundencia de Pedro, consistirá en incomodar al PSG. El éxito del equipo carioca residirá en la zona de gestación: si logran neutralizar la salida limpia del balón liderada por Vitinha y ejecutar transiciones rápidas hacia Pedro, sus opciones de dar el golpe histórico se dispararán.

Se espera que el PSG salga con su bloque estelar liderado por Marquinhos, buscando imponer su calidad individual. El Flamengo, con su once de gala, priorizará explotar las bandas y mantener el equilibrio que les valió la Copa Libertadores. El Estadio Áhmad bin Ali será el escenario de este choque de fuerzas, donde la calidad individual de Europa se enfrentará al corazón y la pasión competitiva de Sudamérica. Es más que un trofeo, es el orgullo de dos continentes en juego.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Flamengo vs. Paris Saint Germain?

La gran final de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025 entre Flamengo y PSG se disputa hoy, miércoles 17 de diciembre, a partir de las 12:00 p.m. (hora de Perú/Colombia), 2:00 p.m. (hora de Argentina/Brasil) y 11:00 a.m. (hora de México) en el Estadio Áhmad bin Ali de Qatar. El encuentro, que definirá al campeón absoluto de clubes bajo la dirección técnica de Filipe Luís por el lado brasileño y Luis Enrique por el francés, podrá seguirse en vivo a través de DSports (Directv) y la plataforma DGO en Sudamérica, mientras que para el resto del mundo estará disponible de forma gratuita en FIFA+.

¿Qué canales transmitirán el Flamengo vs. Paris Saint Germain?

En Sudamérica (Argentina, Perú, Colombia, Chile, etc.), la transmisión oficial por televisión está a cargo de DSports (DirecTV), mientras que la opción vía streaming es la plataforma DGO. En Brasil, el partido también se podrá ver a través de Globo, SporTV y CazéTV. Para el público en México y Centroamérica, el encuentro estará disponible de forma gratuita mediante FIFA+ y DAZN, plataforma que también cubrirá el evento en España. Finalmente, en Estados Unidos, la señal será transmitida por beIN Sports, Fanatiz y fuboTV.

