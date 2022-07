El partido por 'Liga 1' entre Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana se continúa jugando. Con el pitazo final del juez principal, no se dio por finalizado el cotejo entre ambas escuadras, todavía quedan unos descuentos. Este evento deportivo del torneo local sigue su curso, por una gestión netamente legal del conjunto 'churre'.

Mediante su red social, el equipo dirigido por el uruguayo, Mario Viera, alzó su voz de protesta, con el siguiente comunicado oficial. Buscando una respuesta inmediata por las autoridades: "El día de ayer a las 6 de la tarde, nuestra institución presentó un recurso de impugnación por los eventos acontecidos en el encuentro contra Alianza Lima".

Este reclamo podría tener una base interesante de poder interpretar, porque fueron 'perjudicados' en el partido que se jugó en 'Matute', el cual fue parado por un apagón. Tuvieron que cambiar su logística presentada, quedándose en la capital un día más, perdiendo un entrenamiento, y todo lo demás.

Pero el lado polémico, es que Alianza Lima venció a Alianza Atlético por 1-0 con gol de Pablo Lavandeira, después de este impase. Se presentaron a jugar sin ningún problema, y no se mostraron reacios a este evento reprogramado. Ahí nadie dijo nada, pero después de un día completo, sale esta eventualidad, creando un ambiente tenebroso, poco claro en principio.

Veremos cuál será la resolución por parte de la 'Comisión de Justicia de la FPF', la cual deberá dar un dictamen a la brevedad para no complicar los próximos partidos. Ya que mañana mismo empieza una nueva fecha del balompié local. Cuando no puedes ganarlo en cancha, lo ideal sería no reclamar en los tribunales, se dice en el universo perfecto. Pero acá es totalmente diferente, parece.