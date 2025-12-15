Alianza Lima asegura la permanencia de Renzo Garcés, pieza clave en su defensa, con una renovación contractual de alto calibre que lo vincula al club blanquiazul hasta el año 2028. La noticia ha generado gran optimismo en la directiva y la hinchada, quienes ven en el zaguero un pilar fundamental para la estabilidad y el proyecto deportivo a largo plazo.

Publicidad

Publicidad

Renzo Garcés y su paso en Sporting Cristal

El camino de Garcés hacia Matute es un testimonio de perseverancia absoluta. Tras su paso por la Universidad San Martín, enfrentó desafíos de adaptación en Sporting Cristal (temporada 2017-18), pero encontró la regularidad y madurez necesarias en la Universidad César Vallejo. Su consolidación actual en Alianza Lima es el reflejo de su evolución profesional.

Renzo Garcés al lado de Franco Navarro. (Foto: X).

Tras firmar la extensión de su vínculo, el propio defensor expresó su profunda satisfacción y compromiso: “Estoy muy feliz de continuar en este club tan maravilloso”,señaló Garcés, destacando la fuerte conexión personal y convicción que siente con la institución.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima le ofrece lo mejor a Renzo Garcés

El central ya proyecta su enfoque en los desafíos venideros, especialmente de cara a la temporada 2026. Con una clara mentalidad ganadora, Garcés manifestó su ambición y la del grupo: “Estoy con muchas ganas de ya afrontar el 2026, sé que nos esperan desafíos duros, pero ya hemos demostrado que podemos salir adelante en unión, en compañerismo con todo el grupo que se ha formado”.

ver también Así jugarán Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC en la Copa Libertadores 2026: posibles rivales y fechas

ver también Atención Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿Cuándo es el sorteo de las fases previas de la Copa Libertadores 2026?

La declaración más contundente del jugador apunta al máximo objetivo institucional: el título nacional. Al referirse al futuro, Garcés fue categórico: “Nos vamos a preparar de la mejor manera y sé que el otro año ya nos toca poder campeonar”. Esta frase subraya la convicción colectiva por alcanzar el campeonato en 2026.

Renzo Garcés continuará en Alianza Lima

La extensión del contrato de Renzo Garcés no solo refuerza la retaguardia, sino que también mantiene en el equipo a un líder que comprende la mística del club y está plenamente dispuesto a enfrentar los retos con la máxima determinación. Su renovación es un mensaje claro de la construcción de un plantel sólido y cohesionado, enfocado en el dominio local y la competitividad internacional.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE