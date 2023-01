Aterrizando en Lima la noche de este miércoles 4 de enero, el delantero peruano Alex Valera ya se encuentra en Perú luego de pasar por las filas del cuadro árabe de Al Fateh. Aduciendo que el club le debe más de dos meses, el atacante dio por finalizado su contrato, pero no habló sobre su actual situación legal con el plantel asiático.

Con una polera blanca, la caminata rauda y hablando de manera limitada, el atacante Alex Valera comentó que por ahora no podía declarar en relación a su coyuntura en Al Fateh. Si bien salió por incumplimiento de pago, el ariete mencionó que está "tranquilo".

“No termina nada, tengo que seguir preparándome y trabajando para mí mismo. Lo que sea con tal de jugar. Estoy tranquilo. Todo es difícil, pero tengo que seguir adelante”, comentó Alex Valera en su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Siguiendo con su alocución, el delantero Alex Valera comentó que tiene un abogado que está viendo su tema contractual y pidió disculpas pues por recomendación de su defensor está limitado para declarar: "Eso ya lo ve mi abogado, yo no puedo decir nada, ahora no puedo hablar nada. Voy a hablar cuando pueda”, sostuvo.

Ingresando luego al terreno deportivo, y siendo de conocimiento que por ahora Alex Valera no tiene ningún club, la prensa le consultó sobre si volvería a jugar por Universitario de Deportes. Quizá dando una respuesta que abre más el espectro de opciones, el atacante no descartó jugar por ningún club, incluso Alianza Lima.

“Yo voy a ir a donde me quieran, si me llama la ‘U’, o quién me llame, yo voy a ir porque soy futbolista y me dedico a eso”, comentó con una postura muy profesional Alex Valera, exatacante de Al Fateh y que hoy se encuentra en calidad de futbolista libre.