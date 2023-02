Tras dos reuniones entre el ente principal del deporte rey en nuestro país, y los clubes disidentes en favor del Consorcio GOLPERU, la situación no mejoró en casi nada. Debido a que, las transmisiones de 1190 Sports no se han dado, la empresa que en teoría tiene los derechos de todos los equipos que no cuentan con contrato.

El periodista deportivo, Carlos Hernandez, en su cuenta de Twitter hace referencia de lo que pasó hace nada: "El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, invita a todos los clubes de la Liga 1 a conformar una mesa de trabajo, en la cual tratarán sobre todo lo coyuntural. La invitación está dada para mañana a las seis de la tarde. El lugar está por definir".