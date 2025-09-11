Es tendencia:
Selección Peruana

Escándalo en la Selección Peruana: FPF despidió de polémica forma a Óscar Ibáñez

Se conoció cómo la Federación Peruana de Fútbol le informó al técnico Óscar Ibáñez que no seguiría al mando de la Selección Peruana.

Por Aldo Cadillo

Óscar Ibáñez y la Selección Peruana.
Óscar Ibáñez y la Selección Peruana.

Se desató la polémica en la Federación Peruana de Fútbol. Si bien se había confirmado el despido del técnico Óscar Ibáñez, 24 horas después salieron detalles de cómo fue el momento de anunciar su salida y qué sucedió entre la entidad y el estratega.

Ahora sabemos que el técnico Óscar Ibáñez no siguió en la Selección Peruana por decisión de Jean Ferrari. Así pues, si bien el entrenador tenía el respaldo de Agustín Lozano, no recibió el visto bueno de Jean Ferrari y no se le renovó el contrato.

Pero ahora salen a la luz detalles que dejan mucho que desear sobre la forma de actuar de la Federación Peruana de Fútbol. Así lo reveló Carlos Galván en el programa ‘A Presión’. El exfutbolista aseguró que Óscar Ibáñez fue cesado por un mensaje de Whatsapp.

“Óscar Ibáñez fue despedido por WhatsApp. Según tengo información, le mandaron un mensaje echándolo”, comentó Carlos Galván en el programa de YouTube ‘A Presión’. Además, expresó que con Jorge Fossati fue lo mismo y que es la práctica habitual del ente.

Imagen
Óscar Ibáñez dirigiendo a Perú en las Eliminatorias. (Foto: Selección Peruana)

¿Quién será el nuevo entrenador de Perú?

Tras la salida del técnico Óscar Ibáñez, todavía no se sabe quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana. Lo más probable es que un estratega interino dirija a la ‘Bicolor’ hasta diciembre del 2025 y luego se anuncie al DT oficial.

Mucho se especula sobre quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana tras la salida del técnico Óscar Ibáñez. Sabiendo que la decisión será de Jean Ferrari, algunos nombres son los de Gustavo Quinteros, Gustavo Álvarez, Fabián Bustos y Néstor Gorosito.

¿Qué edad tiene Óscar Ibáñez?

Óscar Ibáñez tiene 58 años y recientemente acaba de dejar de ser el entrenador de la Selección Peruana tras quedar eliminado del Mundial 2026.

¿En qué puesto quedó Perú en las Eliminatorias 2026?

Perú hizo 12 puntos tras 18 partidos de las Eliminatorias 2026. Con 2 victorias, 6 empates y 10 derrotas, es una de las peores campañas de la Selección Peruana de cara a la clasificación de la Copa del Mundo.

